Perché le squadre di Israele giocano le coppe in Europa sotto la UEFA Da oltre trent'anni le squadre di Israele possono partecipare alle coppe europee, pur non essendo fisicamente in Europa: la motivazione ha radici molto profonde.

A cura di Ada Cotugno

Il Maccabi Haifa sarà il prossimo avversario della Fiorentina negli ottavi di finale della Conference League, una situazione che ha sollevato la perplessità di tantissime persone. Il club di Israele partecipa alla terza competizione europea, l'ultima creata in ordine di tempo, ma come è possibile?

Israele infatti geograficamente non si trova in Europa, bensì nel continente asiatico. Un paradosso, visto che gioca stabilmente le coppe europee da oltre vent'anni. La risposta è in alcuni conflitti nati nella metà del secolo, quando la nazionale partecipava all'Asian Football Confederation. Nel 1974 a causa del conflitto arabo-irsaeliano diverse squadre si sono rifiutate di affrontarla, creando una spaccatura enorme.

È stato proprio quello l'anno del grande cambiamento, in cui è avvenuta la scissione che ha portato la nazionale di Israele e le sue squadre a migrare dall'Asia verso l'Europa. Nel 1968 la nazionale vinse la Coppa d'Asia, l'unico trofeo di tutta la sua storia, ma alcune squadre si erano rifiutate di affrontarla. Tra queste il Kuwait e la Corea del Nord che sei anni più tardi chiesero ufficialmente l'esclusione di Israele dall'Asian Football Confederation.

La domanda fu accolta dai vertici della federazione che la mise ai voti: con 17 favorevoli, 13 contrari e 6 astenuti le squadre israeliane furono cacciate dalla AFC, senza avere ancora una nuova collocazione. Da quel momento si aprirono diverse strade e per un periodo Israele ha addirittura partecipato alle fasi di qualificazioni europee e dell'Oceania, in un limbo che non sembrava avere fine.

La prima partecipazione alle coppe sotto l'egida della UEFA, in pratica la situazione che conosciamo noi oggi, risale soltanto al 1991, diversi anni più tardi dall'espulsione dall'AFC per conflitti sul territorio asiatico. La piena adesione alla nuova federazione è arrivata tre anni più tardi, nel 1994, quando Israele ha potuto giocare la qualificazione ai Mondiali di USA 1994.