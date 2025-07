Perché le calciatrici dell’Inghilterra non si inginocchieranno contro l’Italia agli Europei

Le calciatrici dell’Inghilterra hanno reso noto che non si inginocchieranno prima della semifinale di Euro 2025 contro l’Italia: “Rimarremo in piedi prima del calcio d’inizio”.

Questa sera si giocherà Italia-Inghilterra, semifinale degli Europei femminili. L'incontro si disputa a Ginevra in Svizzera. Prima della partita le Leonesse non si inginocchieranno in risposta agli insulti razzisti alla calciatrice Jess Carter, che dopo aver subito abusi orribili durante la manifestazione ha deciso di prendere le distanze dai social media. Una notizia che in Inghilterra ha fatto discutere.

Le parole di Jess Carter, vittima di offese razziste

L'Inghilterra ha vinto solo ai calci di rigore con la Svezia. Dopo la partita, vinta in modo incredibile – le svedesi hanno avuto più volte l'occasione di chiudere l'opera (erano avanti 2-0 e per tre volte hanno mancato il matchpoint dai rigori) – sui social sono piovute offese pesantissime nei confronti di Jess Carter, abusi razziali che ha voluto denunciare pubblicamente: "Fin dall'inizio del torneo ho subito molti insulti razzisti. Sebbene ritenga che ogni tifoso abbia il diritto di esprimere la propria opinione sulle prestazioni e sui risultati, non sono d'accordo e non penso sia giusto prendere di mira qualcuno in base all'aspetto fisico o alla razza. Di conseguenza, prenderò una pausa dai social media e lascerò che sia un team a occuparsene. Spero che parlare apertamente faccia sì che le persone che scrivono questi abusi ci pensino due volte, in modo che altri non debbano subirli".

Le calciatrici dell'Inghilterra: "Al fianco di Jess, nessuno dovrebbe subire abusi così vili"

Le calciatrici dell'Inghilterra hanno rilasciato una dichiarazione congiunta al fianco della loro compagna: "Siamo al fianco di Jess e di tutte le giocatrici delle Lionesses, passate e presenti, che hanno subito atti di razzismo. Nessuno dovrebbe subire abusi così vili, né nel calcio né in qualsiasi altro ambito della vita. Rappresentare il nostro Paese è il più grande onore. Non è giusto che, mentre lo facciamo, alcuni di noi vengano trattati diversamente semplicemente a causa del colore della pelle".

Le calciatrici dell'Inghilterra non si inginocchieranno prima della semifinale con l'Italia

Dichiarazione nella quale hanno spiegato che dopo essersi inginocchiate contro il razzismo prima delle altre partite degli Europei non faranno la stessa cosa contro l'Italia: "Finora abbiamo scelto di inginocchiarci prima delle partite. È chiaro che noi e il calcio dobbiamo trovare un altro modo per combattere il razzismo. Abbiamo concordato, come squadra, di rimanere in piedi prima del calcio d'inizio di martedì".