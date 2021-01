Juventus e Napoli per la quarta volta si affronteranno nella finale della Supercoppa Italiana, il calcio d'inizio è previsto per le ore 21. La partita si giocherà in Italia e non in Arabia Saudita com'è stato nelle ultime due edizioni. Juve e Napoli si sfideranno al Mapei di Stadium di Reggio Emilia, la casa del Sassuolo.

Generalmente la Supercoppa Italiana apre la stagione, ma spesso si è tenuta in gennaio. Il primo successo dei bianconeri avvenne proprio in questo mese del 1996, in una finale giocata tra la nebbia. E anche l'ultimo trionfo della Juve è arrivato nel mese di gennaio, due anni fa (1-0 al Milan di Gattuso). La prima sfida stagionale tra Juventus e Napoli, che avrebbero dovuto affrontarsi in campionato lo scorso 4 ottobre, ma il match non si disputò a causa di problemi legati al Covid, si terrà a Reggio Emilia al Mapei Stadium dove si terrà la PS5 Supercup.

Juventus-Napoli al Mapei Stadium

Juventus-Napoli si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non in Arabia Saudita, dove si sono tenute le ultime due finali. In Asia non si è potuti andare a causa del Covid e quando si è trattato di scegliere la sede della PS5 Supercup si è virato sul Mapei Stadium perché secondo quanto riferito da ‘Repubblica' il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini aveva lasciato intendere che ci sarebbero potuti essere anche degli spettatori, ma non troppi. L'emergenza legata al Covid però non permette tifosi sugli spalti. A Radio Marte della finale ha parlato Raffaella Curioni, assessore con delega allo Sport del Comune di Reggio Emilia: