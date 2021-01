La Supercoppa italiana è diventata la Ps5 Supercup. Così è stato stabilito per l'edizione 2020/2021 che si giocherà mercoledì 20 gennaio 2021 a Reggio Emilia, tra la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso e che metterà in palio il primo trofeo di questa stagione. Il nome di quest’edizione è figlio di un importante accordo di partnership tra la Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia, ufficializzato attraverso una nota congiunta.

Le due contendenti in campo saranno la Juventus che ha vinto lo scudetto arrivando prima nella scorsa stagione in Serie A ‘TIM', e il Napoli, che ha conquistato l’ultima edizione della Coppa Italia ‘Coca-Cola'. ‘PlayStation 5' sarà dunque lo sponsor principale della competizione aggiungendosi a quelli già citati per il tricolore e la massima competizione nazionale. La Lega di Serie A e la Sony hanno infatti annunciato di aver raggiunto un accordo di partnership che ha soddisfatto tutti: nelle casse della Lega, secondo indiscrezioni, è finita una cifra compresa tra i 500mila e il milione di euro. Playstation 5 è così diventata Title Sponsor della competizione, che assume quindi la denominazione ufficiale di PS5 Supercup.

Luigi De Siervo, a.d. della Lega di Serie A ha reso pubblico il tutto attraverso un comunicato congiunto, in cui ha espresso non solo massima soddisfazione per l'accordo con Sony per il brand PlayStation ma soprattutto perchè l'accordo con PlayStation 5 "conferma il percorso di crescita internazionale del brand Serie A, la PS5 Supercup sarà un grande evento in grado di creare entusiasmo, emozioni ed engagement non solo nel corso della partita, ma anche nei giorni precedenti l’incontro grazie alle tante iniziative di comunicazione e marketing che ci permetteranno di coinvolgere i tifosi da casa"

La replica è arrivata a stretto giro di posta da parte di Marco Saletta, General Manager di SIE Italia che ha evidenziato l'aumento videoludico in Italia anche attraverso le simulazioni sportive: "Il calcio è senza alcun dubbio lo sport più seguito nel nostro Paese e la Supercoppa Italiana simboleggia uno dei trofei più ambiti della stagione".