Perché il secondo tempo di Milan-Inter è iniziato in ritardo: la strategia di Sergio Conceiçao Perché il secondo tempo di Milan-Inter è iniziato in ritardo: la strategia di Sergio Conceiçao nell'intervallo del derby. Il retroscena.

A cura di Vito Lamorte

In pochi si sono accorti che il secondo tempo di Milan-Inter è iniziato in ritardo: la seconda parte del derby è stata posticipata di qualche minuto rispetto al previsto ma non molti tifosi, allo stadio Giuseppe Meazza e a casa, si sono accorti di questa situazione.

Mentre i nerazzurri avevano voglia di rientrare in campo per rimettere in equilibrio il match, i rossoneri avevano sbloccato da poco il risultato e non avevano tutta questa fretta: per questo motivo Sergio Conceiçao ha tenuto nello spogliatoio per sei minuti in più.

Perché il secondo tempo di Milan-Inter è iniziato in ritardo

Il secondo tempo di Milan–Inter è iniziato con qualche minuto di ritardo: la ‘colpa' è dell’allenatore rossonero, Sergio Conceiçao. L’inviato a bordocampo di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha parlato del modo in cui ha vissuto la partita il tecnico portoghese e ha raccontato questo retroscena: "Mister Conceicao ha tenuto la squadra nello spogliatoio 6 minuti in più dei 15 soliti previsti dall’intervallo, per farvi capire come vive la partita il tecnico portoghese".

L'allenatore del Diavolo ha trattenuto la squadra negli spogliatoi più del dovuto per dare indicazioni ai suoi ragazzi su come tenere a bada gli attacchi dell'Inter e provare a vincere il terzo derby stagionale

Spesso, soprattutto nei campionati minori, si provano questo tipo di strategie per far innervosire l'avversario desideroso di riprendere a giocare. Nei pro queste situazioni non si verificano quasi mai e si rientra solitamente tutti allo stesso momento ma, ogni tanto, ci si gioca questa carta per cercare di arrivare al risultato.

I rossoneri erano quasi riusciti a portare a casa i tre punti ma all'ultimo respiro hanno subito il gol del pareggio dei nerazzurri. Un derby che non rimarrà negli annali ma che ha regalato spettacolo e grande intensità per larghi tratti della sfida.