Perché il Real Madrid vuole giocare col tetto del Bernabeu chiuso contro l'Atletico (e in futuro) Il Real Madrid giocherà col tetto dello stadio Bernabeu chiuso questa sera nel derby contro l'Atletico. Una decisione che il club potrebbe adottare anche in futuro per le altre partite.

A cura di Fabrizio Rinelli

Real Madrid-Atletico Madrid sarà il big match di questa giornata della Liga spagnola. Il derby della capitale si disputerà alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu e metterà di fronte la squadra di Ancelotti contro quella di Simeone. Sfida fondamentale per le Merengus che dopo lo stop del Girona di ieri possono allungare a +4 in caso di vittoria. Dall'altra parte i Colchoneros sono a caccia di punti pesanti per restare sempre in piena zona Champions. Una partita importante dunque che entrambe le squadre vogliono giocare mettendo in campo tutte le loro carte.

Una di queste potrebbe essere proprio il Santiago Bernabeu. Già, perché il Real Madrid proprio in occasione del derby di questa sera contro l'Atletico ha pensato bene di ottimizzare al meglio la tecnologia avanzata messa in atto nella ristrutturazione del proprio stadio. Ecco perché con grande stupore i Colchoneros hanno scoperto solo oggi che la partita di stasera sarà disputata con il tetto dello stadio completamente chiuso. Una decisione, quella dei Blancos, che viene vista come un'arma da utilizzare per questa complicata partita.

Chiaro che il Real Madrid non ha minimamente bisogno di alcun aiutino dato che a livello di organico è sicuramente superiore all'Atletico. Ma essendo un derby, che spesso è deciso da chi ha più motivazioni, meglio prevenire. In vista di questa sera non è prevista pioggia e né freddo gelido dato che ci saranno 10 gradi a Madrid. E allora ecco che la strategia del Real, secondo quanto scrive anche Marca, sarebbe quella di creare un ambiente chiuso proprio per favorire l'acustica e dunque amplificare il tifo del proprio pubblico.

Una sorta di dodicesimo uomo in campo in tutto e per tutto da sfruttare al meglio in vista di una partita che potrebbe dare la vetta solitaria e con un margine di 4 punti sul Girona che può far tirare qualche sospiro di sollievo ad Ancelotti. "Una stranezza" scrive Marca riportando le voci di fonti interne all'Atletico circa l'utilizzo del tetto dello stadio chiuso stasera. Una soluzione che il Real Madrid in realtà potrebbe testare questa sera e adottarla in più occasioni in futuro usando quest'arma a proprio piacimento dato che non esiste alcun regolamento in merito.