Perché i tifosi della Juventus si insultavano tra loro contro l’Atalanta: “Siete un pubblico di m…”

Perché i tifosi della Juventus si insultavano tra loro contro l’Atalanta? È una domanda che molti si stanno facendo. “Siete un pubblico di m…”, urlavano dalla curva dell'Allianz Stadium di Torino verso gli altri settori, dove molti stavano fischiando la squadra per il suo rendimento contro i bergamaschi. Non è la prima volta che accade ma questo malcontento e questa spaccatura nel tifo bianconero c'è da diverso tempo e alla base di tutto, naturalmente, ci sono i risultati.

In primis c'è la divisione tra fazioni sull'allenatore, che dal suo ritorno ha Torino ha evidenziato ancora di più la frattura tra chi lo sostiene a prescindere e chi non lo vorrebbe più in panchina, e questo è stato evidenziato anche dallo striscione apparso domenica a Torino durante la gara ‘Solo tu 1000 e più… immenso Allegri'. Il riferimento è agli oltre mille punti raccolti dal tecnico di Livorno ma questo per molti non basta e le polemiche sul suo nome sono continue. La società sta riflettendo, nonostante Max abbia ancora un anno di contratto con i bianconeri.

Oltre a questo c'è un evidente divergenza sul modo di stare vicini alla squadra in un momento di difficoltà come quello attuale: la Juventus è passata dalla lotta Scudetto al terzo posto in poco più di un mese, racimolando 6 punti nelle ultime 7 partite. Alcuni reagiscono alla difficoltà della squadra fischiando e contestando il momento, cercando una reazione emotiva; altri sostengono che bisogna tifare e far sentire il sostegno a chi vive una situazione complicata.

Per questo motivo quando sono partiti i fischi dal settore distinti una buona parte della curva, cuore del tifo juventino, ha iniziato a inveire contro con un coro molto chiaro e preciso: “Siete un pubblico di m…”. Poco spazio alle interpretazioni e al dialogo.

C'è un ambiente molto caldo intorno alla Juventus e la sosta arriva al momento giusto per la squadra di Allegri. I bianconeri devono ricaricare le pile in vista del finale di stagione, che li vedrà impegnati nelle semifinali di Coppa Italia e nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Allegri dice che mancano dieci punti nella sua tabella di marcia ma prima servirà invertire la rotta soprattutto a livello per evitare un rush finale agli antipodi dell'inizio dell'annata.