Sarà Maurizio Sarri il nuovo allenatore alla corte di Lotito alla Lazio. Tra il tecnico partenopeo e il club capitolino è oramai tutto fatto ma finché non ci sarà l'ufficialità tutto può ancora accadere e quindi si guarda con attenzione in direzione di Fornello. L'ultima scottatura ricevuta da Simone Inzaghi ha obbligato il presidente ad indossare i guanti e utilizzare tutta la calma e l'attenzione del caso per evitare nuove mancate trattative. Ma sembra che, superati gli ultimi dettagli si stia decidendo semplicemente quando dare l'annuncio.

Sull'accordo sul quale si è trovata l'intesa si sa praticamente già tutto: Sarri firma un accordo biennale con una opzione sulla stagione successiva, in base a come crescerà il progetto tecnico, da 3 milioni all'anno fissi più bonus che potrebbero far aumentare lo stipendio fino a quasi 4 milioni di euro. Dopo lunghi giorni di trattative si è riusciti a trovare la quadra, aspettando anche l'inizio di giugno per permettere al tecnico di liberarsi dall'ultimo vincolo con la Juventus intascando un piccolo tesoretto da 2.5 milioni di euro.

Sul fronte economico, dunque, tutto è collimato e si studia la nuova Lazio e su come potrebbe giocare con Sarri in panchina. Perché lo schema principe è il 4-3-3 in cui alcuni giocatori potrebbero davvero faticare a vedere la luce. Come Manuel Lazzari e Joaquin Correa due elementi che per Simone Inzaghi erano punti fermi ma che potrebbero essere messi in dubbio nella nuova Lazio. Per le aspettative, i nomi sono di primo piano, come Jerome Boateng che si svincola a parametro zero dal Bayern campione di Germania. Poi dal Napoli, c'è interesse per Hysaj ma soprattutto per l'oggetto proibito Lorenzo Insigne che nel 2022 andrà in scadenza e sta trattando col Napoli per il rinnovo al rialzo, in una trattativa dove Sarri e la Lazio potrebbero mettersi di traverso.