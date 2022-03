“Per l’Ucraina”: l’iniziativa solidale del Potenza a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra Il Potenza Calcio, squadra che milita in Serie C, ha lanciato un’iniziativa solidale per dare il suo sostegno al popolo ucraino colpito dalla guerra.

A cura di Vito Lamorte

La guerra in Ucraina ha destabilizzato il mondo intero e sono tante le reazioni che si stanno susseguendo nel mondo dello sport. Dopo le decisioni prese nei giorni scorsi da parte di FIFA, UEFA e CIO sulle rappresentative russe e bielorusse sono arrivati anche i messaggi di supporto anche prima, durante e dopo il derby di Milano valido per le semifinali di Coppa Italia. Non solo le big del nostro calcio vogliono supportare il popolo ucraino in questo momento di difficoltà ma anche dalle categorie inferiori arrivano importanti messaggi di solidarietà: il Potenza Calcio, che milita nel girone C della Serie C, ha voluto dare un suo contributo organizzando un’iniziativa solidale a sostegno dei cittadini ucraini e a quanti stanno scappando dal conflitto che si sta consumando nell’Est Europa.

Il club lucano, dopo aver devoluto l’intero incasso della partita contro la Paganese alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra, ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità come derrate alimentari, medicinali e indumenti: dalla giornata di martedì 1 marzo fino a sabato 5 sarà possibile supportare le popolazioni colpite dalla guerra donando e portando presso lo stadio Alfredo Viviani (nei giorni e agli orari specificati nel calendario). La società rossoblu ha fatto sapere che "servirebbero anche dei lettini da bambini che saranno consegnati ad un’Associazione italiana che accoglierà famiglie e bambini provenienti dai territori colpiti dalla guerra".

Una rappresentanza del squadra del capoluogo della Basilicata partirà alla volta di Botosani, un città della Romania al confine con l’Ucraina, dove c’è un centro rifugiati per consegnare quanto raccolto e dare il loro sostegno alle persone che sono riuscite a fuggire dal paese invaso dall’esercito russo. Dall’abbigliamento ai farmaci fino agli alimenti: in poche ore i magazzini si sono riempiti di pacchi con ogni tipo di bene.

Le società professionistiche stanno vivendo un momento di grande difficoltà economica ma questo non impedisce loro di attivarsi in situazioni complicate o per provare a dare il buon esempio: non è la prima volta che il club rossoblù si fa notare a livello nazionale per per iniziative sociali.

II Potenza sta lottando per salvarsi, e con ogni probabilità dovrà farlo fino all’ultima giornata oppure passando dai play-out, ma questa iniziativa della società può rendere davvero orgogliosi i suoi tifosi e tutti i cittadini lucani.