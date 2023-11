Per i Rooney il gol da centrocampo è questione di famiglia: John imita Wayne, il tiro è bellissimo John Rooney imita il fratello Wayne e segna un gol bellissimo da centrocampo: le reti dalla distanza sono una questione di famiglia.

A cura di Vito Lamorte

John Rooney è conosciuto per essere il fratello dell'ex capitano dell'Inghilterra e simbolo del Manchester United, Wayne Rooney, ma lo scorso weekend si è preso la ribalta oltre la Manica per un gol favoloso segnato da centrocampo.

Se l'ex calciatore dei Red Devils sta avendo qualche problema come manager del Birmingham City, John continua a tenere alto il nome della famiglia in campo e lo fa in maniera egregia: nella partita valida per la Northern Premier League, una lega semi-professionistica inglese fondata nel 1968, tra il Macclesfield FC e il Basford Town ha realizzato una rete bellissima con un fantastico tiro da metà campo.

Dopo aver strappato la palla dai piedi dell'avversario, John Rooney ha calpestato la linea di metà campo e dopo aver dato un'occhiata a tutto ciò che aveva di fronte ha lasciato partire una conclusione di destro che ha terminato la sua corsa nella rete avversaria.

Invece di cercare un compagno di squadra a cui passare, John ha disegnato una parabola perfetta tra lo stupore dei compagni di squadra e la gioia mista ad incredulità dei tifosi, che hanno applaudito il gesto tecnico che avevano appena visto.

Subito in tanti hanno pensato alle due reti che Wayne realizzò all'incirca nello stesso modo: entrambi contro il West Ham ma uno con la maglia del Manchester United e l'altro con quella dell'Everton.

In entrambe le occasioni Wayne Rooney aveva avuto l'intuizione di vedere subito il portiere lontano dai pali ed è riuscito a beffarli in entrambi i casi con dei tiri che sono risultati imparabili. La prima volta è stata ad Upton Park nel lontano 2014, quando istintivamente ha calciato da 50 metri facendo passare la palla sopra la testa di un Adrian assolutamente colto di sorpresa mentre la seconda si è verificata tre stagioni più tardi, quando indossava la maglia dell'Everton, e approfittò di un passaggio sbagliato di Joe Hart per far passare la palla sulla testa dei difensori degli Hammers prima di farla finire in rete.

Lo scorso weekend, però, abbiamo capito che Wayne Rooney non è l'unica persona della sua famiglia capace di segnare un gol da centrocampo.