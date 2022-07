Pepe Reina ha mantenuto la promessa: “Torno senza capelli e l’entusiasmo di un bambino” Il portiere spagnolo ha lasciato la Lazio per tornare al suo antico grande amore, lasciato 17 anni fa: “Ho avuto una carriera straordinaria, giusto tornare laddove tutto era iniziato”

A cura di Alessio Pediglieri

La presentazione ufficiale di Pepe Reina al Villarreal: 17 anni dopo la prima volta (fonte Twitter @VillarrealCF)

Diciassette anni fa, un giovanissimo Pepe Reina partiva dalla Spagna per intraprendere la sua grande avventura nel calcio che conta. Da allora, il portiere spagnolo ha difeso le porte del Liverpool, del Napoli, del Bayern Monaco, del Milan, dell'Aston Villa e della Lazio. Da allora sono trascorse quasi 500 partite lontane dal suo primo amore, ma oggi ha riabbracciato la società e l'ambiente da cui tutto partì: il Villarreal.

Lasciata la Lazio senza troppi rimpianti, Pepe Reina ha fatto il suo rientro in casa madre, nella grande famiglia del Sottomarino Giallo dove tutto e nulla è cambiato da quel giorno d'estate del 2005 quando decise di partire per la Premier. Dopo 17 lunghi anni (e una mezza dozzina di trofei), ha riabbracciato il suo popolo, ritrovandosi immerso non nel mitico Madrigal che dal 2017 si è rifatto il look trasformandosi nel modernissimo Estadio de la Ceramica, in una presentazione che si conviene solo ai top player e alle stelle.

Pepe Reina rappresenta la voglia di rilancio e di rivincita del club che sta costruendo una squadra per puntare a dire la sua in Copa del Rey e nella Liga, dove è assente da troppo tempo: "Obiettivi condivisi ma ciò a cui punto è di stare bene, essere un esempio per i giovani e dare il mio contributo perché il valore umano e il gruppo devono essere aspetti che vanno otre ogni singola individualità". Una scelta di cuore, tanto più che Reina sa perfettamente che non sarà titolare ma dovrà sgomitare per ritagliarsi un posto in squadra: "Nulla è dovuto, le gerarchie sono chiare ma il mio scopo è di raggiungere quota 1.000 partite. Ne mancano tante, 45 e dovrò mettermi subito al lavoro".

Le premesse ci sono tutte, anche perché proprio nel giorno della sua presentazione ufficiale a stampa e tifosi, Pepe Reina ha svelato l'ultimo segreto che lo ha sempre legato al Villarreal: "Diciassette anni fa quando parlai con il club e la società mi diede l'occasione di partire, per crescere come giocatore, feci una promessa. Un giorno sarei tornato, avendo messo qui famiglia, e così è stato. La mia carriera non sarebbe potuta svolgersi in modo migliore e sono grato al club, così ho deciso di chiudere dove tuto è incominciato. Non vado in pensione, però, l'obiettivo è di giocare ancora un paio d'anni" ha concluso il 39enne portiere spagnolo che ha mantenuto la propria parola: "Torno senza capelli, con cinque figli in più e con l'entusiasmo di un bambino".