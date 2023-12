Pepe Reina a David Villa: “Ma cos’hai?”, “Tua moglie sta partorendo, non devo dirtelo” Pepe Reina ha raccontato cosa accadde nello spogliatoio della Spagna prima della finale degli Europei del 2008. Il portiere aveva notato qualcosa di strano in un compagno di squadra: David Villa gli disse la verità.

A 41 anni Pepe Reina è ancora bello vispo tra i pali: non solo una presenza preziosa nello spogliatoio del Villarreal in Spagna, ma anche titolare in questa stagione in Europa League, dove la squadra di Marcelino si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta, mentre in campionato il numero uno è lo scandinavo Filip Jorgensen. La carriera lunghissima di Reina ha avuto i suoi picchi con la maglia della nazionale spagnola, con cui ha vinto un Mondiale e due Europei. E proprio alla finale del campionato europeo del 2008 si riferisce un aneddoto raccontato dal portiere madrileno, quando del tutto ignaro che la moglie stesse partorendo lo apprese dal compagno David Villa: "Ma non dovrei dirtelo".

La squadra allenata all'epoca da Aragonés era riunita in spogliatoio prima di scendere in campo nell'atto conclusivo di Vienna contro la Germania, quando Reina notò qualcosa di strano in Villa e non se lo tenne per sé. "Avevo davanti a me El Guaje Villa prima della finale degli Europei del 2008 e non poteva dirmi che mia moglie stava partorendo", ha ricordato il portiere in una chiacchierata su Movistar Plus.

Pepe Reina e David Villa baciano la coppa degli Europei vinti dalla Spagna nel 2008

"Sono momenti che poi condividi… Lo vidi strano e gli dissi: Ma che cosa hai?", "Devo dirtelo… tua moglie è in travaglio. Ce l'avevo dentro. Mi hanno detto di no… ma amico, devo dirtelo", fu lo scambio tra i due compagni di nazionale.

"Ho dovuto chiamare mia moglie, ma sono momenti che si vivono e si condividono, e che vanno oltre – ha proseguito Reina – Per me, e su questo sono molto chiaro, uno spogliatoio in buona salute ha tanti benefici". E lo spogliatoio di quella Spagna era granitico, oltre ad avere dentro di sé tanti campioni: la finale contro la Germania fu decisa da un gol di Fernando Torres, in una formazione che schierava gente come Xavi, Iniesta, Fabregas e Silva.

Pepe Reina con la moglie Yolanda e i loro cinque figli

Reina e Villa rimasero in panchina per l'intero incontro, magari a parlare della piccola Alma, come Pepe e sua moglie Yolanda avrebbero chiamato la loro secondogenita, di due anni più piccola di Grecia. Poi sarebbero arrivati altri tre figli: Luca, Thiago e Sira.