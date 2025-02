Pellegrini lo irride, Spinazzola lo punisce segnando subito alla Roma: le telecamere riprendono tutto

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Roma-Napoli si è fermata sull'1-1. in un pareggio aperto da Leonardo Spinazzola e concluso da Angelino. Proprio l'esterno difensivo azzurro è stato il protagonista del tentativo di fuga dei partenopei di Conte all'Olimpico pochi istanti dopo che Lorenzo Pellegrini, finito in panchina per le scelte di Ranieri, aveva irriso l'ex compagno di squadra. Ignaro di essere immortalato dalle telecamere, il centrocampista della Roma è sbottato in un "Vaffa… Spina!": dopo soli 20 secondi la "vendetta" col gol.

Per Lorenzo Pellegrini non è sicuramente un ottimo momento in giallorosso. Beccato a più riprese dai tifosi romanisti, finito nel turnover di Claudio Ranieri, l'oramai ex capitano della Roma è riuscito a far parlare di sé nel derby del Sud contro il Napoli senza entrare mai in campo. "Colpa" di una uscita poco felice in panchina, immortalata da microfoni e telecamere per poi finire in diretta TV, per una frase colorita verso l'ex compagno Leaonardo Spinazzola, finito al Napoli e schierato dal primo minuto da Conte. Una frase che sarebbe passata inosservata se non fosse stata pronunciata qualche istante prima del gol dell'esterno, spingendo Pellegrini nel calderone delle ironie e dei sarcasmi acri del web.

Le telecamere hanno infatti inquadrato Lorenzo Pellegrini che, in panchina con il secondo portiere Gollini, rideva per un intervento in fase difensiva proprio di Spinazzola che aveva fermato un'azione offensiva della Roma. "Vaffa… Spina" ha urlato divertito il centrocampista giallorosso, divertendo anche Paredes. Un sorriso amaro, trasformatosi in beffa: sull'azione successiva proprio l'ex compagno ha portato in vantaggio il Napoli.

Leonardo Spinazzola è arrivato a Napoli nell'estate scorsa, dopo cinque anni trascorsi a Roma con cui ha vinto una Conference. A Napoli ha avuto diverse difficoltà tra infortuni e gerarchie, trovando continuità solamente nelle ultime partite, fino a segnare il primo gol stagionale proprio contro la sua ex squadra, contro cui non ha voluto comunque esultare in un Olimpico colorato di giallorosso.