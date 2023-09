Pavard e Frattesi sbalorditi dal gol di Dimarco: non ci potevano credere Dopo il gol di Dimarco in Empoli-Inter, Frattesi e Pavard hanno manifestato tutto il loro stupore prima di lasciarsi andare all’esultanza.

A cura di Marco Beltrami

Federico Dimarco ha permesso all'Inter di espugnare il campo dell'Empoli con il suo gol da tre punti. Una perla quella dell'esterno che finora ha partecipato a quattro reti dei nerazzurri con tre assist e una marcatura confermandosi uno dei migliori interpreti del suo ruolo.

La squadra di Simone Inzaghi alla quinta vittoria di fila in altrettante partite ha dominato per larghi tratti la sfida del Castellani. Alla fine però è stata necessaria la prodezza balistica di Dimarco per portare a casa il risultato. Una marcatura che il nazionale azzurro ha voluto dedicare allo sfortunato Arnautovic finito ko nel finale per un brutto infortunio muscolare che potrebbe costringerlo ad un lungo stop.

Lo spogliatoio dell'Inter sembra molto compatto, con i neoacquisti che si sono integrati nel migliore dei modi. D'altronde già in occasione della rete del successo di Dimarco le telecamere hanno immortalato la reazione di due dei calciatori arrivati nell'ultima finestra di calciomercato ovvero Frattesi e Pavard, schierati titolari oggi di Inzaghi.

Quando Dimarco ha piazzato il super tiro dei tre punti, sia il centrocampista ex Sassuolo che l'ex esterno del Bayern erano in area toscana per provare a sfruttare il calcio d'angolo. Entrambi sono rimasti letteralmente sconcertati dall'eurogol di Dimarco con la loro reazione che non è passata inosservata.

Frattesi dopo aver visto la palla insaccarsi nel sette alle spalle di Berisha, si è portato le mani sulla testa incredulo per la giocata del suo laterale. Simile anche l'atteggiamento di Pavard che oltre a sottolineare con la mano il gran gol di Dimarco ha sfoderato un'espressione di stupore per poi essere il primo a complimentarsi personalmente sotto la curva con l'ex Parma. E pensare che un giocatore della sua esperienza internazionale di questi gol ne ha visti, e ne ha fatti. Basti pensare a quello contro l'Argentina ai Mondiali 2018.