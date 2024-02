Paura in Brasile, il portiere viene portato via in ambulanza: lo scontro in campo è violentissimo Attimi di grande tensione durante il match tra le brasiliane Gremio e Juventude: dopo uno scontro violentissimo il portiere ospite è costretto a lasciare il campo direttamente in ambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Attimi di paura si sono vissuti in avvio di secondo tempo del match del campionato Gaucho brasiliano tra Gremio e Juventude quando il portiere della squadra ospite, Lucas Wingert, è stato portato via dal campo direttamente in ambulanza.

L'estremo difensore classe 1999 in un contrasto sugli sviluppi di un calcio d'angolo infatti si era appena visto rifilare inavvertitamente un violentissimo colpo al volto dal centravanti avversario André Henrique rimanendo inerme, seppur cosciente, disteso sul terreno di gioco con un vistoso taglio all'altezza della bocca. Necessario l'intervento dei sanitari presenti a bordo campo che, su richiesta dei medici del club che erano intervenuti in precedenza, lo hanno immobilizzato applicando un tutore al collo, sistemato sulla barella e messo quindi sull'ambulanza che nel frattempo era stata fatta entrare in campo.

Dopo una lunga sospensione di oltre dieci minuti per consentire i soccorsi al portiere della Juventude, il match è quindi ripreso mentre il 24enne è stato inizialmente portato negli spogliatoi per poi essere trasportato in un vicino ospedale per sottoporsi ad accertamenti approfonditi che, per fortuna, non hanno evidenziato gravi conseguenze. Dopo aver ricevuto quattro punti di sutura al viso infatti Lucas Wingert è stato dimesso dal nosocomio ed è potuto tornare allo stadio (dove intanto il match era terminato sul risultato di 1-0 per il Gremio) per unirsi ai compagni di squadra per il rientro a casa.

Si chiude dunque con un grande spavento e qualche punto di sutura la disavventura del giovane portiere brasiliano che ha tenuto a lungo con il fiato sospeso gli spettatori presenti all'Arena do Gremio, a Porto Alegre, e tutti coloro che stavano assistendo al match in TV scioccati dal violentissimo scontro di gioco tra André Henrique e Lucas Wingert che ha visto quest'ultimo avere la peggio, come si evince dai tantissimi commenti fatti sui social network riguardo questo spaventoso episodio andato in scena durante il mar Gremio-Juventude.