Paura allo Stirpe, Frosinone-Pescara sospesa per sette minuti: due pompieri in ospedale, cos’è successo

Allo Stirpe per Frosinone-Pescara, si è vissuto un match ad altissima tensione e colpi di scena con il recupero a tempo scaduto dei padroni di casa dallo 0-2 al 2-2. Momenti di paura al 22° quando due pompieri sono rimasti tramortiti e trasportati in ospedale per un petardo lanciato dai tifosi abruzzesi.

Sul risultato di vantaggio per il Pescara grazie alla rete dopo solo 2 minuti per la rete di Di Nardo, Di Marco ha alla fine permesso di continuare, dopo 7 minuti di sospensione. Ma la calma in campo e all'interno dello Stirpe non è durata pochissimo perché gli animi si sono riaccesi poco dopo quando il Pescara ha trovato il raddoppio sempre con Di Nardo che ha concluso a rete una azione più che criticata. Tutto il pubblico aveva chiesto l'interruzione di gioco per soccorrere l'infortunato Cittadini ma il giocatore del Pescara ha proseguito siglando il raddoppio, regolare perché Di Marco non aveva mai interrotto il gioco.

Incredibile rimonta del Frosinone: dallo 0-2 al 2-2 nel recupero

La partita però ha vissuto altre emozioni enormi nel finale quando il Frosinone è riuscito nei minuti di recupero a compiere la disperata impresa di riprendere in mano il match. Nella ripresa i padroni di casa hanno sfruttato al meglio il rigore concesso per il fallo commesso su Gelli e trasformato da Calò. Con il Pescara ridotto in 10, in pieno recupero Raimondo, su una punizione calciata ancora da Calò, trova il pareggio che ha ftto definitivamente esplodere lo Stirpe.