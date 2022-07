Paulo Dybala non ha cambiato idea, l’Inter è la prima scelta: la Joya ha un alleato insospettabile Paulo Dybala è ancora free agent ma ha le idee chiare per il suo futuro: la Joya vuole restare in Italia e, se fosse per lui, avrebbe già firmato per l’Inter. Intanto spunta un alleato insospettabile.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Dybala non ha ancora una squadra per la stagione 2022-2023. E già questa è una notizia. Il fatto che a 10 giorni dalla scadenza del suo contratto con la Juventus non sia arrivata nessuna novità in merito al suo prossimo clubn rende la situazione ancora più singolare.

L'argentino ha avuto qualche problema fisico di troppo negli ultimi anni ma la sua qualità è fuori discussione e farebbe comodo a più di una squadra italiana che vuole lottare per il vertice. L’argentino ha fatto la sua scelta e avrebbe un patto con Beppe Marotta per andare all'Inter ma, fino a questo momento, non è stato messo nulla nero su bianco.

Il motivo? L'agente della Joya, Jorge Antun, non era convinto dell’ultima offerta dell'Inter di 30 giorni fa ma adesso sarebbe disposto a tornare sui suoi passi, soprattutto perché il suo assistito sarebbe pronto a sposare il progetto sportivo nerazzurro.

Nel frattempo l'Inter ha riportato a casa Romelu Lukaku e le strategie di mercato sono parzialmente cambiate. Adesso c'è da mettere a posto la vicenda Skriniar e, nel caso, chiudere subito con due difensori per regalare quanto prima a Simone Inzaghi una rosa completa.

Le parole di Marotta durante la conferenza stampa di inizio stagione sono risuonate come una chiusura ma l'amministratore delegato nerazzurro sa di avere l'asso nella manica non appena riuscirà a muovere qualcosa nel reparto offensivo.

Con Alexis Sanchez la situazione è bloccata e non bisogna escludere un eventuale rescissione consensuale già nelle prossime settimane, senza attendere gli ultimi giorni di mercato. Da monitorare Edin Dzeko e Joaquin Correa: se dovessero arrivare delle offerte congrue, verranno prese in considerazione.

Per portare Dybala all'Inter c'è un po' di lavoro da fare ma nelle ultime settimane bisogna registrare la grande voglia del presidente Steven Zhang di vedere l'argentino nella sua squadra la prossima stagione. Un alleato insospettabile per la Joya. Per completare questa operazione serve comunque cedere almeno un attaccante oltre Sanchez, ma l'Inter si sta muovendo per regalare a Inzaghi un attacco davvero scoppiettante.