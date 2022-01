Paulo Dybala e Oriana Sabatini censurati su Instagram: post cancellato, hanno superato il limite Instagram ha cancellato il post pubblicato da Oriana Sabatini in cui la showgirl argentina era ritratta assieme a Paulo Dybala: il contenuto ha superato i limiti.

A cura di Paolo Fiorenza

Con la rete che ha dato il via al pirotecnico 4-3 finale contro la Roma domenica scorsa all'Olimpico, Paulo Dybala è tornato al gol con la Juventus dopo un mese. L'ultima sua marcatura risaliva al match contro il Genoa del 5 dicembre, poi in mezzo c'è stato anche un problema muscolare prima della sosta per le festività di fine anno. Dal 28enne attaccante argentino adesso il club bianconero si aspetta un deciso cambio di passo nella seconda parte della stagione, per sostenere il progetto di rimonta in campionato e l'assalto alla Champions che partirà con la doppia sfida degli ottavi contro il Villarreal.

La scadenza del contratto di Dybala si avvicina sempre di più, ma in casa bianconera non si valuta neanche la possibilità di perdere il giocatore a parametro zero nella prossima estate, anche se la trattativa per il nuovo accordo – che pareva cosa fatta a novembre – adesso si è arenata. Né le recenti parole dell'Ad Maurizio Arrivabene sembrano preludere ad una chiusura imminente: il dirigente juventino ha prima parlato di "attaccamento ai procuratori" superiore a quello per la maglia e poi nel prepartita del match con la Roma ha invitato chiaramente Dybala a dimostrare sul campo di valere la cifra che chiede, rinviando la questione a febbraio.

In compenso fuori dal terreno di gioco le cose per l'argentino vanno a gonfie vele, a cominciare dal rapporto ormai duraturo con la fidanzata Oriana Sabatini. La coppia pubblica spesso su Instagram foto che esaltano il loro amore, ma nell'ultima circostanza il social network ha giudicato eccessivo quanto postato dalla 25enne cantante ed attrice: uno scatto in bianco e nero dei due a torso nudo in cui si intravede il seno della ragazza. Il post è stato dunque cancellato.

La foto censurata di Dybala e Sabatini (credit Nicolas Gerardin)

Oriana ha dunque dovuto rifare il post eliminando la foto in questione e lasciando altre due immagini dello stesso fotografo, in cui appare sempre abbracciata appassionatamente a Paulo in procinto di baciarlo. La sostanza non cambia: i due sono innamoratissimi e vogliono che tutto il mondo lo sappia.