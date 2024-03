Pau Cubarsí domina Osimhen a 17 anni, i compagni del Barcellona sono sbalorditi: “Sei un pazzo” Una notte da ricordare per Pau Cubarsí. Contro il Napoli: marca Osimhen in maniera eccellente a 17 anni e i compagni del Barcellona sono sbalorditi dalla sua prestazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Una notte da ricordare per Pau Cubarsí. Contro il Napoli il giovanissimo difensore del Barcellona è riuscito a imbrigliare Victor Osimhen e a vincere il premio di MVP della partita che è valsa l'acceso ai quarti di finale di Champions League per i catalani.

La prestazione del difensore di 17 anni è stata di buon livello e per questo motivo è stato premiato come migliore in campo: la sua prestazione davanti ad un attaccante come Osimhen è stata di ottimo livello ed è stato anche fortunato in occasione di qualche piccolo errore.

Nell'intervista post-partita si è espresso così: "È stato uno dei giorni più belli della mia vita. Il trofeo di MVP è meritato da tutta la squadra. Sono molto felice, ma siamo un gruppo. Siamo tutti contenti del lavoro che abbiamo fatto. Mi piace giocare con calma. Nei duelli cerco sempre di dare il 200%".

Qualche sbavatura qua e là, però, c'è stata. Proprio un intervento scomposto sul centravanti nigeriano poteva costare il rigore nel secondo tempo ed è sempre Cubarsì che si perde Di Lorenzo nel primo tempo e Lindstrom nel secondo, che staccano da buona posizione verso la porta di ter Stegen. Per sua fortuna il portiere tedesco è attentissimo sulla prima occasione mentre nel secondo caso la palla termina fuori di un soffio.

Sarebbe, però, scorretto mettere in mostra solo le difficoltà di questo giovane esordiente in Champions League. Cubarsì ha fatto veder di esser un calciatore pronto per stare a questo livello e anche a livello mentale ha tenuto bene per tutta la durata della gara.

Su Instagram il 17enne ha voluto lasciare traccia della serata con questo messaggio di gioia: "Siamo ai quarti, culés. Molto felice per l'esordio in Champions League e per il titolo di MVP".

Tanti i commenti dei suoi compagni per congratularsi con lui: Marc Guiu è il più colorito con "Vai con le tue stron**te, ba****do" ma c'è Fermín López che ha ‘intonato' coro il “Cu, cu, Cubarsí!”oppure Hector Fort che gli ha scritto "Cosa hai appena fatto? "Sei pazzo". Vitor Roque ha aggiunto agli elogi un emoji con i cuori con gli occhi, mentre c'è tutt'altro tenore da parte degli esperti con Cancelo che ha commentato con un semplice “Sveglia Cubarsi”, Gundogan ha scritto "Grande partita" e il capitano Sergi Roberto ha usato tre lettere "MVP!!".

Una serata indimenticabile per Pau Cubarsí.