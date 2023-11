Patric fa la linguaccia all’avversario: un gesto mai visto nella storia della Champions League Nei minuti finali del primo tempo di Lazio-Celtic di Champions League c’è stato un momento concitato e nella foga il difensore biancoceleste Patric ha fatto una linguaccia a Forrest del Celtic.

Di momenti concitati se ne sono visti a milioni sui campi di calcio, di risse, di parole forti ne è piena la storia del pallone e pure ovviamente quella della Champions League. Ma forse mai si era visto un calciatore fare una linguaccia a un avversario. Pure questo è successo. L'autore di questo gesto particolare è stato il catalano Patric durante Lazio-Celtic, partita della quinta giornata di Champions League.

Lazio-Celtic è una partita che conta tantissimo. Il Celtic se non vince è fuori pure dall'Europa League. Gli scozzesi sono scesi in campo battaglieri contro una Lazio in grande difficoltà in campionato, un punto nelle ultime tre partite, ha invece la chance di passare agli ottavi di Champions League, ma per farlo ha bisogno dei tre punti. Primo tempo complicato, la Lazio fa la partita, ma non tira mai in porta. Il Celtic con alcune sfuriate prova a farsi vedere e in una di queste Forrest, uno dei cardini della nazionale scozzese, prova a involarsi ma viene fermato da Patric.

Vola qualche parola di troppo, non c'è un contatto fisico. Il catalano risponde a Forrest facendogli la linguaccia. Probabilmente una cosa del genere in Champions non si era vista mai. Forrest tutto sommato l'ha presa bene, gli ha messo una mano sul petto a Patric, ma poi si è fermato. Stop. E la partita è continuata senza problemi.

