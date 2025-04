video suggerito

Pastore si intrufola nel settore ospiti del PSG contro l’Arsenal: un giocatore lo riconosce Nel settore ospiti a Londra c’era anche Javier Pastore: ha chiesto di poter seguire Arsenal-PSG in mezzo ai suoi tifosi per poter esultare assieme a loro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il PSG sogna di vincere la Champions League in questa stagione magica, cambiata dal tocco di Luis Enrique che ha costruito la squadra perfetta per arrivare alla fine del suo cammino europeo. Dopo aver vinto il campionato i tifosi sperano di portare a casa il primo titolo continentale della storia del club e tra di loro c'è qualcuno che ha avuto l'onore di indossare quella maglia: in occasione della semifinale contro l'Arsenal Javier Pastore si è nascosto all'interno del settore ospiti dell'Emirates per vivere la partita come un vero parigino, scortato dall'affetto di tante persone che lo hanno visto giocare tante volte.

Come era successo con Jeremy Menez a Liverpool, l'argentino è stato invitato allo stadio da un sito di scommesse ma ha chiesto espressamente di andare tra i tifosi del PSG e non in tribuna. Il suo desiderio è stato assecondato e per questo l'ex Palermo ha potuto festeggiare assieme ai francesi per il gol di Dembele che ha deciso la semifinale di andata contro gli inglesi a Londra. E quando tutta la squadra è andata sotto al settore ospiti per prendersi gli applausi qualcuno dal campo lo ha anche riconosciuto tra la folla.

Pastore allo stadio tra i tifosi del PSG

Sciarpa al collo e si parte: Pastore ha voluto seguire la semifinale di Champions League a Londra in mezzo ai tifosi del PSG, rinunciando al posto in tribuna che invece gli aveva riservato lo sponsor. È stato accontentato e ha preso posto nel settore ospiti accanto a tutte le altre persone incredule che gli hanno chiesto una foto e hanno parlato con lui della partita e di tutta la stagione.

Al gol di Dembele dopo 4′ ha esultato scatenato insieme a tutti gli altri abbracciando chi gli era vicino e si è goduto una serata da vero tifoso, anche se l'attenzione su di lui era altissima. L'argentino non si aspettava di ricevere tutta questa ondata di affetto ed è rimasto sbalordito dalla reazione del pubblico che gli ha dimostrato tanto amore. Nel finale di partita i giocatori del PSG si sono avvicinati al settore per salutare i circa 2500 tifosi presenti a Londra e dal campo Hakimi lo ha riconosciuto in mezzo ai tifosi: i due si sono salutati a lungo con affetto prima di separarsi.