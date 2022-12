Partite Serie B oggi in TV e streaming, dove vedere Bari-Genoa e Brescia-Palermo in diretta Il programma e gli orari del Boxing Day del campionato di Serie B 2022-2023, tutti in campo il 26 dicembre: dove vedere le partite in TV e in streaming, da Bari-Genoa e Brescia-Palermo.

A cura di Vito Lamorte

Serie B oggi in TV e streaming, dove vedere Bari–Genoa e Brescia–Palermo in diretta.

La Serie B 2022/2023 non si ferma nel periodo delle festività e le squadre saranno tutte in campo per il Boxing Day del campionato cadetto il 26 dicembre. Quest’anno coincide con la diciannovesima giornata del torneo e il programma prevede partite molto importanti sia nella zona alta della classifica che in quella più pericolosa. Si parte con Brescia-Palermo alle ore 12:30 e si chiude con Bari-Genoa alle 20:30: due sfide dal sapore di Serie A.

Chi sogna il ritorno nel massimo torneo è il Frosinone, ad un punto dal titolo di campione d'inverno: la squadra di Fabio Grosso ospiterà la Ternana di Andreazzoli. Alle spalle dei ciociari c'è la Reggina che spera nell'aggancio: gli amaranto di Pippo Inzaghi saranno di scena nel pomeriggio ad Ascoli e vogliono restare agganciati alla vetta.

Il Pisa sarà di scena a Ferrara contro la Spal di De Rossi, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone pericolose. Il Parma giocherà in casa del Venezia, che è in risalita dopo un avvio disastroso. Il Sudtirol cerca punti play-off in casa contro il Modena mentre il Cagliari ospita il Cosenza per il primo match dopo l'esonero di Liverani: in panchina siederà Roberto Muzzi, ma sarà ,probabilmente, la sua unica apparizione in veste di allenatore. Il Benevento di Cannavaro riceve a domicilio il fanalino di coda Perugia.

La giornata, come anticipato, si apre con Brescia-Palermo, sfida tra due big deluse che vogliono restare agganciate alla zona promozione. Corini torna al Rigamonti da ex e cerca il colpaccio che potrebbe mettere in difficoltà Clotet, nonostante le rassicurazioni di Cellino nelle ultime settimane.

Dulcis in fundo, al San Nicola il Bari ospita un Genoa in ripresa grazie alla cura Gilardino. La squadra di Mignani sogna una vittoria che potrebbe significare aggancio alla vetta. I pugliesi oggi dividono oggi il terzo posto proprio con il Grifone.

Partite Serie B, il calendario della 19ª giornata: gli orari TV

Si parte con Brescia-Palermo nel lunch match e poi il 19° turno va avanti con Ascoli-Reggina, Benevento-Perugia, Cagliari-Cosenza, Como-Cittadella, Spal-Pisa, Sudtirol-Modena e Venezia-Parma alle ore 15:00. All'ora dell'aperitivo c'è Frosinone-Ternana e, per chiudere in bellezza, il posticipo sarà Bari-Genoa.

Brescia-Palermo, ore 12:30

Ascoli-Reggina, ore 15:00

Benevento-Perugia, ore 15:00

Cagliari-Cosenza, ore 15:00

Como-Cittadella, ore 15:00

Spal-Pisa, ore 15:00

Sudtirol-Modena, ore 15:00

Venezia-Parma, ore 15:00

Frosinone-Ternana, ore 18:00

Bari-Genoa, ore 20:30

Brescia-Palermo su in TV su Sky: dove vederla in diretta e streaming

Il Boxing Day in salsa italiana si apre alle 12:30 con la sfida dello stadio Rigamonti tra Brescia e Palermo. Il match si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN, con la telecronaca di Edoardo Testoni; su Sky, sui canali 201, 202 e 251 raccontata da Dario Massara; e sarà visibile anche con Helbiz Live

Per vedere il match in streaming con Sky si può usufruire del servizio Sky Go, con Dazn basterà scaricare e inserire le credenziali sul dispositivo mobile che si intende utilizzare, e poi ci sono le piattaforme NOW e OneFootball con la modalità pay-per-view.

Bari-Genoa, dove vederla: diretta TV e streaming su Dazn

Quello che si giocherà al San Nicola tra Bari e Genoa è il big match della 19a giornata di Serie B 2022-2023. Dove vedere la sfida dal sapore di Serie A in TV? La partita sarà trasmessa in TV da Sky Sport, canali 201, 202 e 251, e si potrà seguire in televisione anche su DAZN e Helbiz Live, presente anche nei Channel di Prime Video, grazie alle moderne smart tv.

La gara in streaming si può seguire con Sky-Go e Dazn per gli abbonati, su NOW e OneFootball per vedere il singolo evento.