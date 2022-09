Partite Serie B oggi, dove vederle in TV: da Cagliari-Bari a Frosinone-Palermo, gli orari Il programma e gli orari della sesta giornata del campionato di Serie B 2022-2023. dovere le partite in TV e in streaming da Cagliari-Bari a Frosinone-Palermo.

A cura di Vito Lamorte

Sabato 17 settembre 2022: le partite della Serie B 2022-2023 in programma in TV e in diretta streaming. Dopo l'anticipo tra Brescia e Benevento nella serata di venerdì, ecco che la giornata numero sei del torneo cadetto entra nel vivo con otto sfide: apriranno il sabato incontri di primissimo livello come Ascoli-Parma, Cagliari-Bari, Como-Spal, Frosinone-Palermo, Reggina-Cittadella, Sudtirol-Cosenza e Venezia-Pisa mentre alle ore 16.15 scenderanno in campo al Ferraris Genoa e Modena.

Cagliari-Bari è la partita di cartello del turno e potrebbe incidere molto su questa prima parte della stagione. I sardi inseguono da vicini le prime della classe mentre i neopromossi pugliesi guidati da Mignani si stanno prendendo la scena grazie ad una buona continuità di prestazioni e di risultati. La Reggina capolista ospita al Granillo il Cittadella e cercherà i 3 punti per il primo tentativo di fuga. Clima caldissimo a Pisa e Como: i lariani giocheranno in casa contro la Spal, ma sono ancora senza allenatore; mentre la panchina di Maran è a rischio dopo una partenza disastrosa dei toscani. Il Genoa vuole riscattarsi dopo il primo ko stagionale e a Marassi attende il Modena.

Partite Serie B, il calendario della 6ª giornata: gli orari TV

Dopo Brescia-Benevento che ha aperto la giornata nella serata di venerdì, ecco tutto il programma del sesto turno di Serie B. Dopo le gare del sabato chiuderà questo weekend il derby umbro tra Ternana e Perugia, che si disputerà domenica 18 settembre alle ore 16.15.

Ascoli-Parma, ore 14

Cagliari-Bari, ore 14

Como-Spal, ore 14

Frosinone-Palermo, ore 14

Reggina-Cittadella, ore 14

Sudtirol-Cosenza, ore 14

Venezia-Pisa, ore 14

Genoa-Modena, ore 16.15

Cagliari-Bari, dove vederla: diretta TV e streaming su Dazn

Quello che si giocherà alla Unipol Domus tra Cagliari e Bari è il big match della 6a giornata di Serie B 2022-2023. Dove vedere la sfida tra sardi e pugliesi in TV? La partita sarà trasmessa in TV da Sky Sport, canale 251, e sarà visibile in televisione anche su DAZN e Helbiz Live, presente anche nei Channel di Prime Video, grazie alle moderne smart tv oppure con Google Chroomecast o Fire Stick TV o altri dispositivi come Xbox 3 o 4 o PlayStation 4 o 5. Per vedere il match in streaming con Sky si può usufruire del servizio Sky Go mentre con Dazn basterà scaricare e inserire le credenziali sul dispositivo mobile che si intende utilizzare. Chi, invece, vuole godersi solo il singolo evento senza abbonamento, potrà vedere la gara tra la squadra di Liverani e quella di Mignani sulla piattaforma NOW e su OneFootball con la modalità pay-per-view.

Frosinone-Palermo su in TV su Sky: dove vederla in diretta e streaming

Stesso discorso per un altro match importante come Frosinone-Palermo. La sfida del Benito Stirpe si potrà vedere in TV su Sky, al canale 253, e tramite le app di DAZN e Helbiz Live su televisori di ultima generazione. Anche in questo l'incontro si potrà vedere in TV tramite Google Chroomecast o Fire Stick TV o altri dispositivi come Xbox 3 o 4 o PlayStation 4 o 5. Per vedere in streaming la gara tra gli uomini di Fabio Grosso e quelli di Eugenio Corini basterà scaricare le applicazioni di Dazn e Sky Go, chiaramente la visione è riservata solo agli abbonati, oppure pagare il singolo evento sulla piattaforma NOW o OneFootball.