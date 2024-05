video suggerito

Paolo Maldini: “Censurata una mia intervista”. Qualcuno ha fatto pressioni per non mandarla in onda Paolo Maldini attraverso i suoi legali si è tutelato da “gravi comportamenti ingiustamente subiti”, accusando la censura della sua intervista a Radio Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L'intervista rilasciata da Paolo Maldini a Radio TV Serie A è diventata un vero e proprio caso. L'ex capitano e dirigente del Milan, ha deciso di fare sul serio dopo aver subito quella che ha definito come una vera e propria censura della sua chiacchierata con il giornalista Alessandro Alciato. In una nota infatti Maldini ha evidenziato di aver incaricato i suoi legali "per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti".

Paolo Maldini denuncia la censura della sua intervista su Radio TV Serie A

Infatti è specificato nel comunicato che "l'avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione".

Perché Maldini ha denunciato la censura dell'intervista, la rivelazione di Alciato

Ma cosa è successo? E come si è arrivati a questa situazione? Che qualcosa fosse andata storta è venuto fuori dopo il commento social dell'autore dell'intervista a Maldini che nei giorni scorsi ha dichiarato: "La tua libertà di pensiero fa sempre la differenza. Le pressioni per non mandarla in onda non mi sono piaciute. Per niente". Parole pesanti come macigni con un riferimento a quanto accaduto anche dopo la pubblicazione del video sui canali ufficiali.

Cosa è successo dopo l'intervista di Maldini

Infatti a quanto pare dopo la pubblicazione sul canale ufficiale Youtube della Serie A, l'intervista è stata resa invisibile a tutti per un giorno, per poi riapparire. Lo stesso giornalista Alessandro Alciato, ha anche interrotto la collaborazione con la piattaforma.

L'intervento dell'ex direttore dell'area tecnica dell'ultimo Scudetto del Milan aveva fatto discutere. Tanti gli argomenti trattati, tra passato e presente, con un paragone tutt'altro che velato anche con la programmazione dell'Inter, diversa da quella del suo Milan, come confermato dai risultati. Perché dunque sono arrivate queste pressioni? E da parte di chi? Dopo la denuncia di Maldini, dovranno arrivare delle risposte.