Il mondo del calcio è in apprensione per Antonin Panenka. Il leggendario ex attaccante ceco, celebre per essere l'inventore del "cucchiaio", è ricoverato in condizioni molto gravi presso l'ospedale di Praga. A confermare il tutto ci ha pensato il club di cui attualmente ricopre la carica di presidente ovvero il Bohemians Praga. Il classe 1949 secondo le ultime indiscrezioni sta lottando contro il Covid.

Antonin Panenka ha contratto il Covid 19. La grande gloria del calcio ceco sta lottando contro il Coronavirus nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Praga. L'ex calciatore, dirigente e attuale presidente del Bohemians Praga, è intubato e collegato a macchine che stanno stabilizzando le sue condizioni. C'è grande apprensione per il 72enne Panenka, con i tifosi biancoverdi e gli appassionati di calcio che in queste ore hanno riservato per lui pensieri e post sui social nella speranza di una prossima guarigione.

Chi è Antonin Panenka, l'inventore del cucchiaio

Panenka è una vera e propria icona del calcio mondiale, e quando si legge il suo nome non si può che pensare alla giocata che lo ha reso celebre, ovvero il "cucchiaio" alla Panenka. L'ex bomber che ha vestito le casacca di Bohemians, Rapid Vienna, St. Polten, Slovan Vienna, Hohenau e Kleinwiesendorf si rese protagonista di un gesto tecnico passato alla storia nella finale degli Europei del 1976 vinta con la sua Cecoslovacchia contro la Germania. In quella circostanza, Panenka decise di battere un calcio di rigore all'epoca sorprendente, ovvero con un colpo sotto diventato iconico. È nato così il "cucchiaio" o lo "scavetto", utilizzato poi anche da campioni come Totti, Pirlo e Sergio Ramos.

In un'intervista rilascia a Goal.com, Panenka spiegò come era nata quella curiosa idea: "Mi sono allenato per due anni, prima dell’Europeo del ‘76 Semplicemente, avevo capito che i portieri si gettano sempre da un lato, e che quindi tirarlo al centro era una buona idea. Dopo ogni allenamento sfidavo il portiere Hruska dal dischetto, lui era molto bravo e quindi perdevo sempre la posta in palio, soldi, cioccolatini e cose così, ma quando ho cominciato a utilizzare il mio trucchetto di colpo ho iniziato a vincere sempre più spesso. Il problema è che ho cominciato a ingrassare per tutti i cioccolatini che vincevo".