Palmer esibisce il pallone della tripletta, ma c'è un brutto messaggio nascosto: si legge capovolto Cole Palmer è stato l'eroe del match vinto dal Chelsea sul Manchester United con una rimonta storica a Stamford Bridge: autore di una tripletta, il giovane nazionale inglese si è portato a casa il pallone come da tradizione. Ma tra le firme dei compagni di squadra, c'era anche un messaggio offensivo visibile solo capovolgendo la foto.

A cura di Paolo Fiorenza

Nella disastrata stagione del Chelsea, decimo in Premier League a ben 27 punti di distacco del Liverpool capolista, una delle poche note positive è il rendimento eccellente di Cole Palmer, arrivato dal City la scorsa estate. La clamorosa tripletta messa segno giovedì sera contro il Manchester United suggella una stagione da 21 gol e 12 assist complessivi finora: a fine partita, come consuetudine, il 21enne nazionale inglese si è portato a casa il pallone della tripletta, con tanto di foto celebrativa, ma i più attenti hanno notato che tra le firme apposte sulla sfera c'era anche un messaggio offensivo verso il calciatore, nascosto dal fatto che si poteva leggere solo capovolgendo lo scatto.

Palmer è stato l'eroe del match vinto dal Chelsea con una rimonta storica a Stamford Bridge: il talentuoso mancino, pagato 47 milioni al City, ha segnato gli ultimi suoi due gol – che hanno ribaltato il risultato da 2-3 a 4-3 – addirittura al decimo e undicesimo minuto di recupero, nel lasso di 82 secondi, facendo registrare un record difficilmente battibile. Mai prima d'ora infatti una squadra che vinceva quando erano trascorsi 99 minuti e 17 secondi aveva poi finito per perdere. Con queste 3 reti, Palmer si è portato a quota 16 marcature in Premier, a due lunghezze dal capocannoniere Haaland.

Nel calcio la tradizione vuole che chi segni tre gol, ovvero realizzi quella che in Inghilterra si chiama ‘hat-trick', si porti a casa il pallone della partita, non prima che sia stato firmato da tutti i compagni di squadra, a imperitura memoria del fausto giorno. Tuttavia un anonimo calciatore del Chelsea ha voluto fare di più del semplice autografo, apponendo sulla sfera anche una dedica non esattamente da tramandare ai posteri. "Giocatore di m…" ("s… player"), è il brutto messaggio che si legge nitidamente rovesciando la foto postata dal profilo della Premier League.

Probabilmente lo scherzo di un burlone presente nello spogliatoio dei Blues, che tuttavia con quell'offesa triviale ha un po' rovinato la poesia del ricordo da mostrare ai figli. Peraltro tutto si può dire adesso di Palmer, lasciato andare da Guardiola perché non poteva garantirgli minutaggio al City, che sia quel giocatore lì: la sua stagione è davvero spettacolare, per Pochettino è un inamovibile. In poche parole, secondo alcuni, l'acquisto dell'anno in Premier League.