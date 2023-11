Pafundi da urlo, si inventa un gol pazzesco con l’Italia Under 19: la traiettoria è magnifica Simone Pafundi si inventa una prodezza da urlo nel match dell’Italia Under 19 contro la Svezia. Solo mezzo secondo per guardare la porta e mettere in rete la palla dello 0-1.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una sola presenza con l'Udinese in Serie A per soli 7 minuti nell'attuale stagione. Simone Pafundi meriterebbe più spazio secondo l'opinione pubblica e i tifosi, specie dopo quanto visto nel match che sta giocando l'Italia Under 19 allenata da Bernardo Corradi contro i pari età della Svezia. Non passano infatti nemmeno 2 minuti che il fantasista degli azzurri si inventa un gol da fantascienza in una gara valida per la qualificazione ai prossimi campionati Europei di categoria. I giocatori restano senza parole dinanzi a quella prodezza.

Pafundi non ha giocato tantissimo in questa prima parte di campionato con l'Udinese tra pubalgia e scelte tecniche dell'ex allenatore Sottil che l'ha relegato in panchina per ben 7 partite consecutive. L'Italia però non rinuncia mai a lui. Tra Under 20-21 e anche la Nazionale maggiore, il talento classe 2006 è una colonna degli azzurri. Corradi l'ha fatto giocare da titolare contro la Svezia venendo premiato immediatamente da quella prodezza da togliere il fiato. Un mancino delicato, preciso e di classe che ricorda le giocate dei grandi campioni.

Un mix tra l'estro di Maradona e la "pennellata" di Pinturicchio Del Piero – come veniva soprannominato dall'avvocato Agnelli – che ha fatto impazzire tutti. Pafundi è uno di quei giocatori capaci di tirare dal cilindro giocate di questo tipo ma nessuno si aspettava potesse arrivare a tanto. Il giocatore dell'Udinese riceve palla in orizzontale trovandosi quasi al limite dell'area grande avversaria. In un millesimo di secondo sapeva già cosa fare: stop e traiettoria impressionante che si infila dove il portiere può solo osservare.

Leggi anche Batistuta fa un gol pazzesco alla Partita del cuore per la Toscana: il Re Leone non perde il vizio

Il sinistro a giro è di una precisione chirurgica infilandosi nella parte alta della porta, appena sotto la traversa. È la rete che potrebbe regalare all'Italia la qualificazione matematica dato che gli azzurri hanno oraa disposizione due risultati su tre per poter accedere al turno successivo. La Svezia è infatti ferma a un solo punto, e la selezione di Corradi sarebbe sicura del secondo posto anche se nell’altro match dovesse arrivare un successo del Liechtenstein, fermo a uno proprio come gli svedesi.