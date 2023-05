Pace fatta tra Skriniar e i tifosi dell’Inter: l’abbraccio dopo la vittoria della Coppa Italia L’abbraccio tra un membro della curva e Skriniar: la finale di Coppa Italia sembra aver sancito la pace tra il difensore e la tifoseria.

A cura di Ada Cotugno

Il rinnovo di Milan Skriniar è stato fra i problemi maggiori che l'Inter ha dovuto gestire in questa stagione. Il difensore ha scelto di lasciar scadere il suo contratto per volare al PSG al termine del campionato, una scelta che ha fatto arrabbiare i tanti tifosi che ancora credevano nel nuovo accordo.

Sono stati lunghi mesi di trattative, di silenzi e di incertezze, conclusi con la volontà del giocatore di cominciare una nuova avventura altrove dopo cinque anni trascorsi in nerazzurro, nei quali aveva anche guadagnato i gradi di vice-capitano alle spalle di Samir Handanovic.

I tifosi si sono sentiti traditi dalla sua scelta, ma hanno deciso di rispettare Skriniar per tutto il tempo della sua permanenza a Milano. Il giocatore ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo con il resto della squadra nella seconda parte della stagione, sollevando il malumore di alcuni dei suoi sostenitori.

La vittoria della Coppa Italia sembra aver fatto sparire tutte le nuvole: mentre i giocatori dell'Inter festeggiavano con i tifosi, con Dimarco come al solito a dirigere i cori, un esponente della curva ha richiamato l'attenzione di Skriniar chiedendogli di avvicinarsi.

I due si sono stretti la mano prima di abbracciarsi: il tifoso ha pronunciato qualche parola all'orecchio del giocatore che ha annuito rispondendogli a sua volta, prima di ritornare a far festa con tutti gli altri nerazzurri in campo.

Le immagini fanno pensare a una pace fatta tra i membri della tifoseria e Skriniar, con un abbraccio che simboleggia il consolidato rapporto nonostante la fine di questa avventura.

Il difensore non ha partecipato alla partita perché è ancora alle prese con l'infortunio, ma volerà in ogni caso assieme a Istanbul assieme all'Inter per la finale di Champions League in programma il prossimo 10 giugno.