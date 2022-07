Ozil firma un record di mercato: 29 minuti dall’annuncio della rescissione a quello del nuovo club Dopo alcuni mesi di conflitto per Mesut Ozil è arrivata la rescissione consensuale con il Fenerbahçe ma nemmeno mezz’ora dopo è arrivato l’annuncio del suo nuovo club.

A cura di Vito Lamorte

Mesut Ozil piazza l'ennesimo colpo di scena nella sua carriera. Il forte calciatore turco è stato annunciato come giocatore di Istanbul Basaksehir appena 29 minuti dopo la comunicazione della rescissione da parte del Fenerbahçe. L’ex stella di Real Madrid e Arsenal, 33 anni, era approdato nel campionato turco solo 18 mesi fa ma nella giornata di oggi tutto è cambiato dopo settimane complicate.

Il calciatore non scendeva in campo dallo scorso marzo, quando è stato messo fuori rosa a seguito di una lite con l’allora allenatore ad interim Ismail Kartal. Dopo diverse difficoltà, e con un nuovo tecnico come Jorge Jesus, la situazione non è cambiata. Ozil aveva ancora due anni di scadenza ma è arrivata la rescissione consensuale, come affermato anche dal club: “È stato concordato che il contratto tra il nostro club e Mesut Ozil sarà risolto di comune accordo".

Tanta amarezza nella lettera di addio di Mesut Ozil al Fenerbahçe, sua squadra del cuore: "Una delle cose che rende la vita così è che è piena di incertezze. I nostri piani e desideri potrebbero non andare sempre nella direzione desiderata. Volevo raggiungere il successo trovando più possibilità di giocare con la maglia del Fenerbahçe, che era il mio sogno d'infanzia. Vorrei ringraziare la comunità del Fenerbahçe e i fan per l'interesse e la preoccupazione che mi hanno mostrato".

Arrivato a gennaio 2021, il trequartista tedesco ha segnato 9 reti più tre assist nei suoi 18 mesi al Fener.

L'addio era inevitabile ma nessuno si sarebbe aspettato l'annuncio del nuovo club nemmeno mezz'ora dopo la notizia della rescissione con la sua vecchia squadra. Sul profili ufficiale di Twitter del club vicinissimo al premier turco Erdogan è stato condiviso un post che diceva semplicemente "@M10", ovvero il nome dell'account ufficiale di Ozil, e il tweet è accompagnato da 35 secondi la popolare canzone ‘Kir Zincirlerini' del cantante turco Tarkan.

La traduzione del titolo del brano è ‘Rompi le tue catene', probabilmente un riferimento alla situazione di Ozil al Fener e la nuova vita all'Istanbul Basaksehir.