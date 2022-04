Otto contro uno, aggressione ignobile alla fine del derby: in campo arriva la polizia Un episodio orrendo si è verificato in Spagna, dove gli animi si sono accesi troppo al termine del derby tra lo Sporting Gijon e l’Oviedo, partita di seconda divisione.

A cura di Alessio Morra

Un finale orrendo ha avuto il derby delle Asturie che hanno giocato a Gijon lo Sporting e il Real Oviedo, due squadre che militano nella seconda serie spagnola. L'incontro è, purtroppo, passata alla storia di questa stagione calcistica per la vergognosa aggressione al portiere dell'Oviedo, che è stato circondato da ben otto calciatori della squadra avversaria esattamente quando l'incontro è terminato (1-0 per l'Oviedo).

Tra le partite di calcio in programma nel sabato Santo c'è stata anche Sporting Gijon-Real Oviedo, incontro valido per la 36esima giornata della seconda serie spagnola. Un match che oltre ai tre punti in palio – importanti per la salvezza del Gijon e per l'obiettivo playoff dell'Oviedo – andava vinto perché questo è il derby delle ‘Asturie'. L'incontro è finito sul punteggio di 1-0, ed è stato deciso da un'autorete.

Quando il match termina e i calciatori dell'Oviedo stavano festeggiando il successo che li consolida al sesto posto, l'ultimo utile per la zona playoff, accade qualcosa di veramente vergognoso. Il portiere dell'Oviedo Femenias si trova a discutere con un calciatore avversario, che lo accusa di aver offeso calciatori e tifoseria. I due si dicono qualcosa di forte, di pepato e i toni subito si alzano. Il giocatore del Gijon viene supportato in quella discussione da una serie di compagni di squadra che aggrediscono verbalmente e poi pure a parole Femenias che si trova a vivere un duello impari: otto contro uno. Contro il numero uno dell'Oviedo piove di tutto, anche qualche colpo proibito.

Le immagini che si vedono sono davvero terribili perché si vede bene come Femenias rischi grosso aggredito da mezza squadra avversaria. Il portiere era solo perché i compagni dell'Oviedo stavano festeggiando il successo nel derby sotto la curva.

Nella rissa con otto giocatori del Gijon contro Femenias è stato determinante il tecnico della Real Cucu Ziganda corso in protezione del suo portiere. E poco dopo in campo per calmare gli animi è arrivata anche la polizia che ha riportato la calma.