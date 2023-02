Osimhen sa che la Premier lo vuole: “A fine stagione vedremo cosa succederà, non dipende da me” Victor Osimhen non può assicurare che a fine stagione resterà al Napoli: su di lui ci sono fortissimi i club di Premier League, Manchester United e Chelsea in primis.

A cura di Paolo Fiorenza

Mancano poche ore al match di andata degli ottavi di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte e cresce l'attesa per vedere all'opera sul massimo palcoscenico i gioielli azzurri, che finora stanno disputando una stagione da sogno stradominando il campionato italiano. Tra loro chi è chiamato a trascinare gli azzurri verso territori inesplorati (non hanno mai raggiunto i quarti della Champions) è sicuramente la coppia con pochi eguali in Europa formata da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Il 24enne nigeriano torna a calcare i campi tedeschi dopo l'esperienza da dimenticare di qualche anno fa al Wolfsburg, con la motivazione di chi vuole dimostrare a chi lo bocciò allora che si sbagliava. Da allora il bomber di Lagos ne ha fatta di strada e il suo rendimento mostruoso di quest'anno (19 gol e 4 assist in 23 presenze) lo ha inevitabilmente fatto finire nel mirino di chi non avrebbe problemi di spesa per fare la classica offerta irrinunciabile a lui e al Napoli, ovvero i ricchissimi club della Premier League, Manchester United e Chelsea in primis.

Interrogato sulla questione da ESPN, Osimhen non può assicurare che a fine stagione resterà: "Quando stai facendo così bene, i migliori club di tutto il mondo ti osservano, soprattutto nei primi cinque campionati d'Europa. Riuscire ad attirare l'interesse di questi top club dimostra che sto andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più, per me stesso e per la mia squadra. Ma io sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l'ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e vincere trofei. A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Sta alla società decidere".

Tutta la carica di Victor Osimhen al servizio del Napoli

Il bomber nigeriano passa dunque la palla al Napoli, leggasi Aurelio De Laurentiis, che potrebbe ritrovarsi sul tavolo un'offerta superiore ai 100 milioni. Quanto a lui, nessun dubbio che Osimhen sia fasatissimo sul raccogliere il più possibile col suo attuale club. Titoli di squadra, nessun individualismo: "Essere il capocannoniere del campionato non è la mia priorità principale. La squadra viene prima della mia ambizione personale. Se vinco va bene, ma quello che voglio fare è provare a vincere trofei con la mia squadra. Finché la squadra sta vincendo, non mi importa chi segna i gol o se vinco il titolo di capocannoniere o meno".

Lo Scudetto, che a Napoli manca da 33 anni, sembra davvero a un passo: "Non voglio prevedere nulla, ma abbiamo un obiettivo come club e l'allenatore ci ha detto di prendere ogni partita come viene – spiega Osimhen – Vogliamo solo continuare a provare a vincere ogni partita, sappiamo che non sarà facile. Tutti gli occhi sono puntati sul Napoli ora perché stiamo facendo bene, il che è un bene per noi. Riuscire a vincere qualcosa con questo club, e con il tipo di talento che abbiamo, sarà un momento di gloria per il club e per i tifosi. Ma dovremo lavorare sodo, continuare a fare bene e affrontare una partita alla volta, e alla fine della stagione potremo vedere cosa abbiamo ottenuto".