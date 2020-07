L’acquisto di Victor Osimhen sembra davvero a un passo. Il Napoli è pronto a piazzare un altro colpo di mercato, probabilmente il più esoso della sua storia. L’ufficialità ancora non c’è, ma dovrebbe arrivare molto presto. La trattativa con il Lille è stata chiusa già da tempo, andava trovato l’accordo con il calciatore nigeriano che ora sembra essersi convinto e pare abbia già effettuato e superato le visite mediche.

Victor Osimhen a un passo dal Napoli

Che la trattativa sia iniziata da mesi e che è vicina alla conclusione è cosa nota, al netto di qualche intoppo. Ma adesso dalla Nigeria arrivano delle conferme che danno per fatto l’affare di mercato. Il giornalista Oma Akatugba su Twitter ha scritto che il giocatore ha effettuato le visite mediche, le ha superate, ed ha rivelato che l’annuncio ufficiale arriverà molto presto, magari già la prossima settimana.

La trattativa per Osimhen, e le cifre del colpo di mercato

Il Lille valuta questo giovane calciatore circa 50 milioni di euro, ma nella trattativa potrebbe essere anche inserito Adam Ounas, esterno algerino che il Napoli aveva ceduto ma solo in prestito al Bordeaux. E per questo la cifra per l’acquisto di Osimhen potrebbe lievitare ulteriormente. Il calciatore firmerà un contratto quinquennale da circa tre milioni netti a stagione, più bonus.

Chi è Victor Osimhen

Fino a poche settimane fa Osimhen non era certo un nome noto, anche se pochissimi ‘Under 21’ hanno fatto più gol di lui in questa stagione – Mbappé, Sancho e Haaland. Dopo aver vinto il Mondiale Under 17 con la Nigeria Osimhen è sbarcato in Europa. Una stagione non indimenticabile al Wolfsburg, poi 12 gol al Charleroi in Belgio prima di passare al Lille, dove è diventato un idolo dei tifosi segnando 13 gol in 27 partite e si è guadagnato un paragone molto pesante quello con Didier Drogba, un mito del calcio mondiale.