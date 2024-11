video suggerito

Orsolini regala la vittoria al Bologna contro il Lecce: segna il gol decisivo a 5 minuti dalla fine Freuler si divora un gol fatto nel primo tempo, ma poco prima della fine ci pensa Orsolini a far gioire il Bologna nella partita contro il Lecce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tre pareggi nelle ultime quattro partite e poi finalmente la vittoria che smuove le acque della classifica: a salvare il Bologna ci pensa Orsolini alla fine di una partita di fatica contro il Lecce che stava provando a gestire lo 0-0 fino alla fine. L'erroraccio di Freuler nel primo tempo sembrava aver segnato la gara, ma poi alla fine uno degli uomini simbolo della squadra di Italiano ha lasciato il segno per spezzare la maledizione del pari.

Freuler si divora un gol nel primo tempo

I ritmi non sono elevatissimi, il Bologna gestisce bene il pallone ma il Lecce non fa troppo sforzo per contrastare le azioni offensive degli avversari. Ci sono davvero pochi lampi da parte dei padroni di casa che però arrivano a un passo dal gol pochi minuti prima dell'intervallo: Ramadani e Falcone spazzano via un pallone, sulla respinta si presenta Freuler che commette un clamoroso errore a pochissimi metri dalla porta, vanificando un tentativo che avrebbe cambiato tutto il volto della partita.

Orsolini regala il gol al Bologna

I lampi del primo tempi hanno lasciato il posto a una ripresa in cui entrambe le squadre fanno fatica a trovare spazio. E per avere la scintilla decisiva i tifosi del Bologna hanno dovuto aspettare quasi il termine della partita. All'85', quando quasi nessuno ci credeva più, Miranda mette in mezzo un pallone perfetto per la testa di Orsolini che non ci pensa due volte a segnare il gol decisivo e a prendersi l'ovazione di tutto lo stadio. Dopo i pareggi contro Atalanta, Parma e Genoa i rossblù tornano a gioire per una vittoria fondamentale per il loro percorso in campionato che rischiava di complicarsi.