Orsato travolto dalle polemiche in Champions League: sotto accusa per un fuorigioco millimetrico Al 77′ di Borussia Dortmund-PSV Orato ha annullato il gol di Fullkrug per una posizione irregolare, ma dalle immagini l'attaccante era in linea con il difensore avversario.

A cura di Ada Cotugno

Il Borussia Dortmund si è aggiudicato un posto nei quarti di finale della Champions League dopo la doppia sfida contro il PSV, ma prima di celebrare il grande traguardo c'è stato spazio per le polemiche. Sotto accusa è finito Daniele Orsato, arbitro della partita diretta interamente da una squadra italiana: l'immagine che ha fatto il giro del web è quella del fuorigioco che ha invalidato il momentaneo 2-0 Fullkrug a dieci minuti dalla fine, una decisione che ha fatto insorgere tutti i tifosi tedeschi.

In quel momento la qualificazione era completamente in bilico, visto l'1-1 della gara d'andata e un solo gol di vantaggio per il Borussia che rischiava di finire davvero ai tempi supplementari. Ecco perché il gol al 77′ è stato ossigeno puro per tutta la squadra, finché Orsato non ha fischiato per annullarlo: dopo un controllo al VAR il direttore di gara italiano ha confermato la sua decisione, accolta malissimo dal pubblico tedesco che ancora non si spiega come sia possibile.

A creare non poche polemiche è la posizione di Fullkrug nella ricostruzione fatta con il fuorigioco semi-automatico, che riproduce l'azione tracciando una linea per chiarire tutte le situazioni a limite. Questa volta però le immagini della UEFA non mettono d'accordo proprio nessuno: il corpo dell'attaccante tedesco sembra essere perfettamente in linea con quello del difensore del PSV, con una differenza millimetrica all'altezza del braccio che non serve a generare una decisione univoca.

Per i tifosi del Borussia Dortmund (e anche per tantissimi utenti del web che hanno visionato l'immagine) la decisione di annullare il gol sarebbe stata totalmente sbagliata: sotto accusa è finito anche il VAR Paolo Valeri, con il quale Orsato si è consultato prima di riportare il risultato sull'1-0. Alla fine il Borussia è comunque riuscito a segnare la rete del raddoppio, proprio in pieno recupero, ma la gioia della qualificazione non ha cancellato una serata di grandi polemiche che ha lasciato un grande dubbio irrisolto.