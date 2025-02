Olsen non permette ai bambini di tirare i rigori all’intervallo: organizzatori spiazzati dal suo gesto

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Crystal Palace batte l'Aston Villa in Premier e fa un brutto scherzo alla squadra di Emery fermando la sua corsa verso l'Europa. Il pesante 4-1 subito a Londra ha visto gli ospiti perdere per infortunio anche il Dibu Martinez che all'intervallo ha dovuto lasciare il posto in porta al suo secondo, Robin Olsen. L'ex estremo difensore della Roma viene avvisato che dopo l'intervallo sarebbe stato lui a difendere i pali dell'Aston Villa vista l'indisponibilità dell'argentino. Ecco perché Olsen decide così di riscaldarsi in campo a fine primo con i vari preparatori.

Uno degli organizzatori a microfono chiede a Olsen gentilmente di cambiare porta.

Ma succede qualcosa di inaspettato. I due preparatori dell'Aston Villa si mettono sulle due fasce per consentire al portiere di riscaldarsi nelle uscite alte. Ma proprio in quel momento nella porta di Olsen comparire improvvisamente la mascotte del Crystal Palace pronta a mettersi in porta per permettere che prendesse il via lo show dell'intervallo con i bambini. I piccoli erano entrati sul terreno di gioco per esibirsi a calciare qualche rigore ma Olsen decide di non spostarsi. Il portiere svedese fa finta di non vedere e di non sentire costringendo l'organizzazione ad agire diversamente.

Imbarazzo generale per via del gesto di Olsen che fa finta di non ascoltare ciò che a microfono gli stava appena dicendo uno dei membri del club addetto all'organizzazione dello show dell'intervallo. Chiede gentilmente al portiere di cambiare porta per riscaldarsi ma lui fa finta di nulla senza nemmeno rivolgergli lo sguardo. A un certo punto un altro dirigente del Crystal Palace interviene e chiede a tutti i bambini di spostarsi nell'altra area di rigore perché quella sotto la curva del pubblico londinese era occupata proprio da Olsen.

I bambini costretti a cambiare porta dopo il rifiuto di Olsen di spostarsi.

Olsen invita i preparatori dell'Aston Villa a non fermarsi

Indignazione totale in campo da parte del pubblico che ha fischiato totalmente l'atteggiamento di Olsen. Il portiere era chiaramente concentrato sul suo ingresso in campo che sarebbe avvenuto da lì a poco ma è inverosimile che non si sia accorto di cosa gli stesse accadendo attorno. Nonostante la richiesta di spostarsi e l'imbarazzo anche dei suoi due preparatori i quali si erano fermati, Olsen fa ampi gesti di continuare andando avanti nel riscaldamento. Il video dell'intervallo è diventato immediatamente virale con Olsen che si è preso inevitabilmente una marea di insulti.