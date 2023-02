Offerta shock per comprare il Manchester United: lo sceicco Al Thani esce allo scoperto Lo sceicco del Qatar Jassim Bin Hamad Al Thani ha presentato ufficialmente un’offerta monstre per rilevare il 100% del Manchester United: se l’affare andasse in porto il derby di Manchester così come le sfide con il PSG diventerebbero un affare di famiglia.

A cura di Michele Mazzeo

"Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani conferma di aver presentato un'offerta per l'acquisizione del 100% del Manchester United Football Club" si legge nel comunicato pubblicato dal Financial Times che annuncia il concretizzato interesse della famiglia regnante del Qatar per il prestigioso club inglese messo in vendita dall'attuale proprietà statunitense lo scorso novembre.

Nel comunicato non viene riportata la cifra esatta che il presidente della Qatar Islamic Bank è disposto a spendere per accaparrarsi tutte le quote dei Red Devils anche se sottolinea che "l'offerta prevede di riportare il Club ai suoi antichi fasti sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, cercherà di riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club. L'offerta sarà completamente priva di debiti tramite la Nine Two Foundation di Sheikh Jassim, che cercherà di investire nelle squadre di calcio, nel centro di allenamento, nello stadio e nelle infrastrutture più ampie, nell'esperienza dei tifosi e nelle comunità supportate dal club".

Secondo diverse fonti d'Oltremanica si tratterebbe di una offerta monstre con lo sceicco Al Thani che avrebbe messo sul piatto ben sei miliardi di euro oltre a ripianare i debiti che attualmente gravano sui conti del club e che ammontano a circa 580 milioni di euro. Un'offerta che dunque alzerebbe sensibilmente l'asticella per gli altri potenziali acquirenti interessati all'acquisto del Manchester United come il magnate proprietario di Ineos Sir Jim Ratcliffe o il miliardario Elon Musk che dovrebbero ora sborsare una cifra ancora più esorbitante per provare a battere l'agguerrita concorrenza qatarina.

Qualora l'acquisto del blasonato club inglese da parte dello sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani dovesse andare a buon fine il derby di Manchester diventerebbe una questione di famiglia. Il 41enne a capo della più grande banca del Qatar nonché figlio di una delle persone più potenti del Paese (suo padre è l'ex primo ministro del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani) infatti è cugino dello sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan proprietario del Manchester City.

Pur facendo parte della famiglia regnante del Qatar, lo sceicco che ha presentato l'offerta shock per acquisire il 100% del Manchester United non è lo stesso che detiene la proprietà del Paris Saint-Germain: Jassim Bin Hamad Al Thani è infatti il nipote di Tamim bin Hamad Al-Thani, l'emiro che dal 2011 è proprietario della squadra parigina e che, come il suo omologo al comando del Manchester City, ha dato vita ad una politica di spese folli che ha inevitabilmente impattato sul calcio a livello mondiale.