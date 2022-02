“Nuovi stadi e ammodernamenti”: il piano dell’Italia per ospitare Euro 2032 La Federazione Italiana Giuoco Calcio infatti ha presentato all’Uefa la manifestazione d’interesse per l’organizzazione dei campionati Europei in programma nel 2032.

A cura di Marco Beltrami

Gli Europei fanno riaffiorare nella mente dei tifosi italiani dolcissimi ricordi legati all'exploit della scorsa estate, con il trionfo della Nazionale di Mancini che a marzo sarà impegnata nei playoff di qualificazione ai Mondiali. A proposito di competizioni continentali, è arrivata oggi un'importante conferma per il Belpaese: la Federazione Italiana Giuoco Calcio infatti ha presentato all'Uefa la manifestazione d'interesse per l'organizzazione dei campionati Europei in programma nel 2032.

Dunque l'Italia in questo modo si candidare ad ospitare la prestigiosa kermesse continentale. Il tutto è stato ratificato attraverso la presentazione dei documenti, con ampio anticipo rispetto alla scadenza dei termini prevista per il 23 marzo. Come si legge nella nota ufficiale, la Federcalcio ha fatto una scelta: si è parlato a lungo di una possibile candidatura già per Euro 2028, ma invece c'è stata una convergenza sul torneo che si svolgerà 4 anni più tardi.

Il motivo è legato alla volontà di operare nei tempi giusti per migliorare e costruire nuovi stadi: "La Federcalcio ha espresso la sua preferenza per sollecitare e programmare l’ammodernamento del quadro impiantistico nazionale attraverso la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti in una finestra temporale più ampia". D'altronde segnali incoraggianti in tal senso, sono arrivati in occasione delle gare di Euro 2020 competizione itinerante, allo stadio Olimpico: "L’ottima organizzazione delle gare di Euro 2020 ospitate a Roma e la determinazione nel voler riportare nel nostro Paese un grande torneo internazionale hanno spinto il Presidente Gravina a formalizzare subito la posizione della Federcalcio".

La decisione definitiva del candidato esecutivo, dopo la presentazione del progetto di candidatura entro il 12 aprile del 2023, dovrebbe arrivare nel settembre dello stesso anno. Per la FIGC dunque non c'è due senza tre, con il sogno di ospitare dunque il terzo Europeo, dopo quelli del 1968 e del 1980.