Era uno dei tecnici più appetiti della Serie A, ma Vincenzo Italiano ha deciso di restare allo Spezia, accettando l'offerta di rinnovo messagli sul tavolo dal club ligure, protagonista di una tranquilla salvezza. Gli Aquilotti hanno sorpreso tutti quest'anno dopo la storica promozione nella massima serie, con un gioco brillante che ha messo in luce il lavoro del 43enne tecnico di origini siciliane.

Italiano era finito sul taccuino di molte squadre, alla fine ha prevalso il cuore. Quanto senso di appartenenza ci sia nella decisione, lo dimostra l'emotivo annuncio dello Spezia, che ha postato un tweet in cui la sagoma dell'allenatore inquadrata di spalle assiste ad una celebre scena di The Wolf of Wall Street, quando Leonardo DiCaprio urla: "Non me ne vado, ca**o! Lo spettacolo continua!". L'ovazione dei presenti corrisponde esattamente alla gioia dei tifosi spezzini in questo momento.

È seguita poi la nota ufficiale sul sito del club ligure: "Lo Spezia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto che lo legherà al Club di via Melara fino al 30 giugno 2023, con opzione anche per la stagione successiva. Artefice di una storica promozione in Serie A nella stagione 2019-2020 e dell'incredibile cammino culminato con la salvezza al primo anno in massima serie, il tecnico siciliano sarà dunque ancora al centro del progetto Spezia Calcio della famiglia Platek, determinata a far volare sempre più in alto le Aquile".

Ieri c'era stato un primo incontro positivo tra le parti, oggi il summit decisivo che ha prodotto la fumata bianca. Italiano ha firmato fino al 2023, con opzione per un altro anno. Sventati dunque gli assalti di Lazio e Verona: Lotito e Setti a questo punto proveranno a chiudere rispettivamente con Sarri e Di Francesco. Italiano ripartirà da dove ha concluso l'ottima stagione appena andata in archivio: per trovare una squadra all'esordio assoluto in Serie A che ha ottenuto 39 punti, bisogna tornare al 2001/02. In quel caso fu il meraviglioso Chievo di Delneri, che ne fece addirittura 54.