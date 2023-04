Non c’è pace per il Bayern Monaco: blitz della polizia federale nella sede del club per riciclaggio In settimana la polizia ha perquisito la sede del Bayern Monaco per sospetto riciclaggio di denaro da parte di un oligarca russo, intimo amico del presidente Hoeness.

A cura di Ada Cotugno

In casa Bayern Monaco le turbolenze sembrano non finire mai. Dopo l'esonero di Nagelsmann e l'arrivo di Tuchel che non è riuscito a raddrizzare l'andamento della squadra, oggi in Baviera la polizia criminale federale ha perquisito la sede del club, come riportato dal quotidiano tedesco BILD.

La società è sospettata di riciclaggio di denaro da parte dell’oligarca russo Alisher Usmanov, amico intimo del presidente onorario Uli Hoeness. Il blitz degli agenti è avvenuto lo scorso martedì e ha coinvolto sia la sede del club che lo stadio, l'Allianz Arena. Come sottolineato dal quotidiano le indagini non sono svolte direttamente sul club ma su Usmanov, noto sostenitore di Vladimir Putin.

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina anche l'oligarca è stato inserito nell'elenco dei soggetti sanzionati dall'Unione Europea ed è sospettato di aver nascosto denaro da crimini come l’evasione fiscale nel 2017-2022. "Si tratta di una cifra multimilionaria", come riporta la BILD. Al momento non ci sarebbero sospetti sul Bayern Monaco, dato che l'unico legame di Usmanov con il club bavarese è il presidente onorario Uli Hoeness.

Non sono attese dunque sanzioni per il club guidato da Tuchel, ma la polizia ha confermato che le indagini non sono ancora terminate. Gli agenti inoltre non hanno specificato quali prove siano state sequestrate nel corso della perquisizione negli uffici della società avvenuta all'inizio di questa settimana.

La situazione rende ancora più difficile il quadro per il Bayern Monaco, un club con i nervi ormai a fior di pelle: dopo la lite tra Mané e Sané (ormai rientrata), i risultati sul campo non hanno sorriso a Tuchel che nel corso degli ultimi allenamenti è apparso molto nervoso e già al centro delle polemiche.

Il testa a testa per la vittoria del campionato è ancora nel vivo e il Borussia Dortmund al momento è primo in classifica a +2, ma con una partita disputata in più. L'obiettivo principale di Tuchel è quello di restituire stabilità al club e conquistare il titolo, mantenendo l'egemonia in Bundesliga prima di fondare un nuovo corso a partire dalla prossima stagione.