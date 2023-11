Noel Gallagher sfotte l’Inter durante un concerto, Materazzi risponde con una stories velenosa Noel Gallagher durante il concerto di Milano ha preso di mira l’Inter e gli interisti, sconfitti dal ‘suo’ Manchester City nell’ultima finale di Champions League. Materazzi gli ha risposto con una stories stizzita su Instagram.

A cura di Alessio Morra

Noel Gallagher, che con il fratello Liam ha dato vita agli Oasis, è un noto tifoso del Manchester City e spesso parla di calcio. A Milano per un concerto Gallagher durante un concerto ha preso in giro l'Inter, e un ex grande difensore nerazzurro, cioè, Marco Materazzi è sceso in campo per difendere la sua squadra e ha risposto all'ex Oasis con un messaggio che non lascia interpretazioni sui social network.

La storia tra uno dei fratelli Gallagher e l'Inter parte molto da lontano. Noel, come detto, è un grande appassionato di calcio, tifosissimo del City, sperava di vincere la Champions League (da tifoso). E già nel mese di aprile, con i quarti in corso e un tabellone che vedeva tre squadre italiane nella parte bassa disse che tra Inter, Napoli e Milan preferiva l'Inter come avversario nella finale di Istanbul.

Il Manchester City che festeggia la Champions League vinta contro l’Inter.

Non perché avesse una simpatia nerazzurra o un debole per il gioco di Inzaghi, ma perché riteneva l'Inter la più debole delle italiane: "Il Napoli è meglio del Milan per me, con gli azzurri sarebbe la finale più bella perché i tifosi sono fantastici e creerebbero un clima incredibile. In realtà tutte le squadre italiane regalano una bella atmosfera. Ma se devo scegliere, proprio perché non sono molto bravi, direi Inter".

Insomma la ruggine parte da lontano, poi c'è stata la finale di Champions, vinta 1-0 dal Manchester City, con l'Inter assai sfortunata e molto imprecisa sotto porta. E martedì scorso Gallagher si è presentato a San Siro dove, da bordo campo, ha assistito a Milan-PSG.

Noel Gallagher per un paio di decenni ha formato gli Oasis con il fratello Liam.

In un'intervista ha mandato un'altra frecciatina all'Inter e si è professato simpatizzante rossonero: "San Siro è un posto fantastico, l'atmosfera è fantastica. Avevo detto meglio l'Inter in finale. Se da allora sono diventato simpatizzante dei rossoneri? Diciamo di sì, ma avevo previsto l'Inter in finale e non ho sbagliato".

A Milano non c'era andato per vedere la Champions ma per un concerto che poi ha fatto al Mediolanum Forum di Assago dove ha tirato in ballo l'Inter due volte. La prima quando ha chiacchierato con un cartonato di Guardiola al quale ha chiesto: "Cosa è successo con l'Inter nella finale di Champions?". Ecco lo sfottò. Poi ha dedicato ai tifosi dell'Inter: "Don't Look Back in Anger", uno dei più grandi successi degli Oasis.

Marco Materazzi in compagnia del portiere brasiliano Julio Cesar, protagonisti del triplete.

Materazzi ha visto o ha letto ciò che è successo e sul suo profilo Instagram ha messo l'emoji di un clown sopra la faccia di Noel Gallagher. Più chiaro di così non si può. Chissà se il cantante risponderà.