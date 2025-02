video suggerito

Niente carcere per Rubiales, per il bacio a Hermoso solamente una multa: pagherà 20 euro al giorno L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales è stato assolto dal reato di coercizione dal Tribunale di Madrid. Non andrà in prigione: a suo carico resta solamente "l'aggressione sessuale" nel bacio forzato a Jenni Hermoso e per questo dovrà pagare un totale di 10.800 euro per i prossimi 18 mesi.

A cura di Alessio Pediglieri

Il bacio sulla bocca di Rubiales alla calciatrice, Hermoso.

Finisce con una semplice multa economica il "caso Hermoso" che tanto ha fatto discutere in Spagna dividendo l'opinione pubblica. L'ex presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales è stato condannato a una sanzione economica per un totale di 10.800 euro da pagare nei prossimi 18 mesi. Vale a dire, 20 euro al giorno. Non ci sarà dunque il carcere, come avrebbe voluto l'accusa, che aveva richiesto 2 anni e mezzo, visto che il Tribunale di Madrid lo ha assolto dal reato di coercizione condannandolo solo per aggressione sessuale per il bacio alla giocatrice della nazionale, Jenni Hermoso.

Rubiales assolto dal reato di coercizione: resta a suo carico l'aggressione sessuale

"Non c'è stata coercizione" ha sentenziato, nella giornata di giovedì 20 febbraio, il Tribunale che doveva decidere sull'eventuale condanna di Rubiales. Per l'ex n.1 del calcio spagnolo resta solamente il reato di aggressione sessuale con il bacio forzato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali di Calcio di Sidney nell’agosto 2023, ma è stato completamente assolto, assieme agli altri tre ex dirigenti della Rfef imputati, dal reato di coercizione per le presunte intimidazioni nei confronti della giocatrice che aveva denunciato i tentativi di farla ritrattare.

Le decisione del tribunale, Rubiales condannato a 20 euro al giorno: non potrà avvicinarsi a Hermoso

La sanzione imposta a Luis Rubiales dal giudice José Manuel Clemente Fernandez Prieto dell’Audiencia Nacional è stata quasi irrisoria: una sanzione economica di 20 euro al giorno per 18 mesi, pari a complessivi 10.800 euro, per il solo reato di aggressione sessuale. La sentenza prevede inoltre il divieto per l’ex dirigente della Federcalcio di avvicinarsi a meno di 200 metri da Jenni Hermoso e di non poter comunicare in alcun modo con la calciatrice per un anno dalla conclusione del processo, come confermato dal tribunale.

Rubiales pronto all'appello in Corte Nazionale: contesterà la sentenza

La sentenza della Corte penale centrale del Tribunale di Madrid però non è definitiva, può essere impugnata dinanzi alla Sezione penale della Corte nazionale. Ed è esattamente ciò che intende fare Rubiales: si appellerà all'attuale sentenza che lo ha condannato. Rubiales ha infatti assicurato che continuerà a lottare per dimostrare la propria estraneità a tutti i fatti contestati finché non verrà assolto in via definitiva.