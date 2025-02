video suggerito

Nicola Legrottaglie: "Arrivai alla Juve in bermuda davanti a Moggi. Il giorno dopo mi massacrarono" Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, ha raccontato la surreale presentazione che è stato costretto a fare dopo aver firmato per i bianconeri nel 2003: "Mi presentai in bermuda, ero sulla spiaggia".

A cura di Fabrizio Rinelli

Era una calda mattinata di luglio 2003 quando la Juventus acquistò dal Chievo Verona il difensore Nicola Legrottaglie. Il centrale di Gioa del Colle arrivava da una stagione più che positiva in Veneto alla corta di Gigi Delneri e i bianconeri investirono molto su di lui. Di proprietà della Juventus fino alla stagione 2010/2011, Legrottaglie totalizzò con la Vecchia Signora 154 presenze segnando anche 10 gol più 4 assist. Nel mezzo diversi prestiti tra Bologna e Siena fino al passaggio al Milan e successivamente al Catania dove chiuse la sua carriera da calciatore.

Oggi Legrottaglie a 48 anni ha iniziato un po' la carriera da allenatore prima di accettare, nel 2023, il ruolo di head of performance della Sampdoria, neoretrocessa in Serie B, unendosi così all'allenatore Andrea Pirlo, suo compagno di squadra al Milan. Dopo la scadenza del contratto oggi Legrottaglie ha ricordato nel podcast OCWSport proprio il momento in cui fu acquistato dalla Juventus. Iconica la foto in bermuda pubblica dai bianconeri dopo la presentazione: "Ero al mare sulla spiaggia e dovetti prendere il primo aereo per Torino".

Il racconto di Legrottaglie è davvero divertente. "Ero al mare sulla spiaggia, mi chiama subito il mio procuratore e mi dice di raggiungerlo la mattina successiva a Torino prendendo il primo aereo – spiega – . Non avevo niente ma lui insisteva: ‘Mettiti i bermuda e vieni'". A quel punto l'ex difensore si trova quasi costretto a dover accettare di partire per Torino: "Io parto con quello che avevo, e mi recai a Torino – spiega ancora Legrottaglie durante l'intervista – . Arrivo lì e immaginatemi nella sede della Juve quando mi trovo di fronte Moggi, Giraudo e Bettega".

Il momento in cui Legrottaglie fa la sua presentazione alla Juventus in bermuda.

Legrottaglie racconta il colloquio con Moggi che l'ha costretto a presentarsi in quel modo

Legrottaglie era chiaramente in tenuta da mare e spiega subito il discorso che gli aveva fatto Moggi: "Tu devi stare qua, dove vai? Sei alla Juve. ‘Insomma, mi ha convinto'”. A quel punto l'ex difensore pensa di poter andare via, tornare a casa e riprogrammare la presentazione ufficiale. Ma Moggi è irremovibile: "Vieni con me e la facciamo – aggiunge -. Io gli faccio notare che ero in infradito e bermuda. E così il giorno dopo mi è cambiata la vita, mi hanno massacrato con la foto su tutti i giornali con i miei bermuda, i miei capelli biondi e la maglia rossa".