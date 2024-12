video suggerito

Neymar torna a segnare dopo un anno e mezzo: è il primo gol dopo il lunghissimo infortunio Il primo gol di Neymar dopo il terribile infortunio arriva in amichevole: non segnava una rete da un anno e mezzo, per lui è una vera liberazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo squillo di Neymar non è arrivato in una partita ufficiale, ma basta per fargli tornare il sorriso sulle labbra e immaginare una seconda parte di stagione tranquilla. L'infortunio al tendine del ginocchio subito un anno fa gli ha rovinato l'avventura in Arabia Saudita, al punto da pensare a un ritorno in Brasile nelle ultime settimane, ma nell'amichevole organizzata dall'Al-Hilal l'attaccante è tornato al gol dopo un anno e mezzo di digiuno.

È soltanto il primo squillo, un timido ritorno alla normalità, ma per il brasiliano ha un peso specifico importantissimo visto tutto quello che ha dovuto attraversare. La sua squadra ha organizzato una partita amichevole contro i sauditi dell'Al-Fayha e il primo gol è stato proprio segnato da Neymar che sembrava quasi incredulo di essersi sbloccato dopo oltre un anno di grande sofferenza.

Il primo gol di Neymar dopo l'infortunio

Il problema al tendine del ginocchio lo ha costretto ad attraversare un nuovo calvario, con una riabilitazione molto dolorosa e il ritorno in campo slittato diverse volte. Ma anche dopo aver superato l'infortunio Neymar ha dovuto far fronte a diversi acciacchi che sembravano aver messo fine alla sua carriera in Arabia Saudita: doveva essere la superstar, ma ha giocato solo una manciata di partite prima di vivere l'inferno e il ritorno in Brasile sembrava l'unica alternativa possibile.

Leggi anche Kean applaudito dai tifosi della Juventus per il suo gesto istintivo dopo avergli fatto gol

Ma nell'amichevole organizzata questa sera dalla sua squadra qualcosa sembra essere cambiato. Il primo gol o ha segnato proprio Neymar che è stato abbracciato da tutti i suoi compagni di squadra. Nel primo tempo ha sfruttato l'assist di un suo compagno di squadra per segnare quasi un rigore in movimento, una rete piuttosto facile ma che per lui significa molto. Non segnava da un anno e mezzo e questo è il primo spiraglio di un possibile ritorno alla normalità.