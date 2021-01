Neymar polemico dopo le critiche piovutegli addosso per la festa di Capodanno organizzata nella sua villa di Mangaratiba che secondo le indiscrezioni doveva avere 500 invitati violando dunque il protocollo anti-Covid. L'attaccante brasiliano del Psg ha infatti pubblicato sui social le immagini della cena con cui ha salutato il 2020 e ironicamente ha risposto alle polemiche sorte inseguito a numerose segnalazioni relative alla megafesta con 500 persone organizzata in una struttura vicina alla villa del giocatore a Mangaratiba, a 110 km circa da Rio de Janeiro e per la quale era stata anche aperta un'inchiesta dalla procura brasiliana.

"Il cibo a casa, con la distanza tra una sedia e l'altra. E non è per 500 persone. Cosi va bene?", ha infatti scritto il giocatore brasiliano a corredo di una fotografia da lui pubblicata su Instagram di un tavolo addobbato per una festa di Capodanno con fiori bianchi e candele. Mentre in un commento al video in cui sia lui che il figlio vengono sottoposti al tampone per il Covid-19 ha aggiunto: "Spero che tutti qui siano felici dopo un anno lungo e difficile. Meritiamo di celebrare le nostre vite. Momenti unici che rimarranno per sempre nella nostra memoria".

Stando a quanto scritto e fatto vedere dal calciatore dunque il mega-party non sembra aver avuto luogo e la festa in famiglia con pochi intimi ha rispettato le norme anti-coranivirus vigenti in Brasile (uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia). Appare dunque confermato quanto aveva già reso noto Day Crespo, l'ufficio stampa del talento brasiliano, in una nota diffusa sui social network lo scorso mercoledì che recitava: "Neymar Jr. non promuoverà nessuna festa quest'anno. Siamo nel bel mezzo di una pandemia. Sarà solo con i suoi amici e familiari e festeggeranno il nuovo anno insieme".