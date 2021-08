Neymar in sovrappeso, le immagini in vacanza imbarazzano il PSG: ha la pancia Brutte notizie per Neymar. Il campione del PSG, in vacanza con il compagno di squadra Marco Verratti, è stato fotografato a sua insaputa e si è mostrato in una forma fisica per lui inedita, caratterizzata da qualche chilo di troppo. Le immagini, ovviamente, hanno spopolato sui social e il brasiliano sarà chiamato a lavorare molto per riacquistare la sua silhouette originaria, in modo da scacciare le polemiche che già stanno montando in Francia.

A cura di Valerio Albertini

Sono giorni complicati in casa PSG. La squadra allenata da Mauricio Pochettino ha perso il Trophée des Champions, l'equivalente della nostra Supercoppa, contro il Lille, che ha trionfato grazie al gran gol di Xeka. I parigini sono ancora in attesa di avere a disposizione nuovi acquisti del calibro di Gigio Donnarumma e Sergio Ramos, mentre Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum hanno già esordito nel corso del match, senza riuscire a imprimere il loro marchio. Oltre a loro, Pochettino è in attesa di ritrovare anche Neymar, ancora in vacanza dopo la Copa America persa in finale contro l'Argentina di Lionel Messi.

Il brasiliano tornerà tra pochi giorni in Francia, ma in casa PSG sono molto spaventati dalla forma fisica con la quale si presenterà al centro d'allenamento. Ieri, infatti, sono girate sui social diverse foto del campione brasiliano senza maglietta, in cui mostra un corpo non proprio in linea con le sue abitudini e con gli standard richiesti ai calciatori.

Le immagini lasciano pochi dubbi: Neymar, infatti, è stato fotografato con una pancia piuttosto evidente sullo yacht sul quale sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia del compagno di squadra e campione d'Europa Marco Verratti. Anche una sua foto con il pescarese sembra confermare le illazioni sul suo essere sovrappeso: mentre il centrocampista si è fatto fotografare a torso nudo, infatti, il brasiliano ha scelto di mostrarsi in canottiera, probabilmente per nascondere i chili di troppo.

Sui social Neymar è stato pesantemente criticato. Non è la prima volta che un calciatore torna dalle vacanze con una silhouette non proprio invidiabile, ma se un campione del calibro dell'ex Barcellona mette in mostra una pancia evidente la cosa non può che fare rumore. Le foto di O' Ney si inseriscono, come già detto, in un momento difficile per il PSG e il brasiliano dovrà smaltire rapidamente i chili di troppo al ritorno in Francia, per far dimenticare in fretta questo scivolone e aiutare la squadra di Pochettino a rispettare i pronostici che la vedono favorita per la vittoria della Champions League.