Neymar, faccia a faccia carico di tensione coi tifosi del Santos: “Sei la stella e piangi”

La contestazione è esplosa a causa dell’umiliante sconfitta subita in casa nell’ultimo turno: i sostenitori hanno fatto irruzione nel parcheggio del centro sportivo. In classifica il Santos è sull’orlo della retrocessione.

I tifosi del Santos, delusi per il pessimo momento che sta attraversando la squadra nel campionato brasiliano, si sono fatti largo nel centro sportivo e hanno avuto un faccia a faccia carico di tensione con i calciatori. Uno in particolare quello al centro della contestazione, era davanti a tutti: Neymar. "Tu sei la stella… e se tu piangi, figurati tutti noi!", è stata delle frasi pronunciate a muso duro a un palmo dal naso dell'ex di Barcellona e Paris Saint-Germain. E non è stata nemmeno l'unica, con tanto di sottofondo caratterizzato da cori sgradevoli.

Il video della contestazione dei tifosi nel centro sportivo del Santos

Alcuni video condivisi sui social testimoniano il confronto che la torcida "ha preteso" per protestare, dare una scossa, urlare tutta l'insoddisfazione per una stagione che ha preso una piega diversa ed estremamente pericolosa rispetto alle attese. Il baratro della zona retrocessione è lì a un passo, ne basta un altro falso per esservi risucchiati. E la sconfitta subita in casa per 0-6 contro il Vasco da Gama (altra formazione in bilico) ha avuto un effetto devastante. "Quello che fate non è abbastanza, non può esserlo", dice ad alta voce uno degli esponenti del tifo organizzato conosciuto con il nome di La Torcida Jovem.

Il rimprovero urlato a Neymar: "Ti piangi? Figurati noi come ci sentiamo"

Il rimprovero è duro, Neymar ascolta in silenzio. Abbozza una giustificazione ("stiamo cercando di fare il possibile per uscire da questa situazione") ma non riesce nemmeno a terminare il discorso che gli viene rinfacciato: "Tu sei la stella della squadra, vero? Tu sei uno dei migliori calciatori al mondo, vero? Allora se tu piangi… prova a immaginare come ci sentiamo tutti noi tifosi!". Il riferimento è alla lacrime in campo del calciatore che a fine partita, deluso per la batosta, uscì a volto coperto dalla maglietta e visibilmente amareggiato per come erano andate le cose. Negli spogliatoi esclamò: "I tifosi hanno tutto il diritto di insultarci". E così è stato alla luce della gazzarra scatenata nel quartier generale della società.

Nessuno è stato risparmiato, gli slogan di protesta erano rivolti a tutti, dalla società fino ai calciatori. C'è stato anche un momento in cui s'è temuto il peggio quando il gruppo di sostenitori è riuscito a forzare l'apertura dei cancelli ed è entrato nel parcheggio.

La situazione critica del Santos in campionato

Il campionato brasiliano è giunto a metà stagione, il Santos occupa attualmente il 15° posto su 20 e ha raccolto solo 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte) e ha un vantaggio ristretto (+2) rispetto alla zona retrocessione. La sconfitta umiliante con il Vasco ha portato all'esonero dell'allenatore Cleber Xavier e per ora non hanno un allenatore per la prossima partita (quella col Bahia). Tra i tecnici sondati, il principale candidato è Jorge Sampaoli.