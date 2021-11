Neymar disperato per la morte di Marilia Mendonca: “Mi rifiuto di crederci” Il calciatore del Paris Saint Germain conosceva bene Marilia Mendonca, cantante brasiliana di 26 anni morta tragicamente a causa di un incidente aereo (in cui ci sono state cinque vittime). Sui social Neymar ha mostrato nelle ultime ore tutto il suo dispiacere: “Mi sono addormentato chiedendo a Dio che fosse tutto un sogno e oggi mi sarei svegliato da un incubo”.

A cura di Alessio Morra

Il Brasile è in lutto per la tragica morte in un incidente aereo di Marilia Mendonça, una delle cantanti più note e amate di tutto il paese che ha perso la vita insieme a altre quattro persone. La notizia ha fatto il giro del mondo e ha commosso anche Neymar, calciatore del Paris Saint Germain che la conosceva bene e che ha mostrato tutta la sua tristezza sui social.

Nella serata di venerdì si è diffusa questa tristissima notizia. Neymar ne è venuto a conoscenza e ha scritto prima su Twitter: "Mi rifiuto di crederci. Mi rifiuto", poi ha postato un video in cui è in compagnia di Marilia Mendonça su Instagram e a corredo ha scritto: "Una delle migliori sorprese che ho avuto nella mia vita. Quando mi hai cantato Happy Birthday , è stato un onore per me. Hai inciso il tuo nome in Brasile e nel mondo! Sarò il tuo eterno tifoso. Riposa in pace". La cantante ha perso la vita insieme ai due piloti dell'aereo, a uno zio e al suo produttore. Sembra che l'aero su cui viaggiava si sia schiantato contro un'antenna.

Neymar stamattina si è svegliato e ha twittato nuovamente e ha mostrato tutto il suo stato d'animo scrivendo: "Giuro che mi sono addormentato chiedendo a Dio che fosse tutto un sogno e oggi mi sarei solo svegliato da un incubo". Stasera comunque sarà in campo nel match di Ligue 1 tra Bordeaux e Paris Saint Germain, facile pensare che in caso di gol Neymar possa dedicare un pensiero a Marilia Mendonça. E il mondo dello sport brasiliano ha voluto ricordare questa sfortunatissima cantante, che ha perso la vita a soli 26 anni e che aveva in questi anni avuto un successo enorme.