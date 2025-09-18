Newcastle-Barcellona e la grande notte di Asprilla, una tripletta storica: “Non pagai mai più da bere”

Una serata che ha scolpito il nome di Tino Asprilla nella storia del Newcastle e della Champions League: una tripletta storica che mandò al tappeto il Barcellona di Louis van Gaal.

Il 17 settembre 1997 è una data che a Newcastle non si dimentica facilmente. Nei pub della città se ne parla ancora con orgoglio, e nel negozio ufficiale del club il programma di quella storica serata di Champions League è esposto sotto vetro come un cimelio prezioso: la prima partita dei Magpies nella massima competizione europea, contro un avversario d’eccezione, il Barcellona di Louis van Gaal.

Quella sera, Faustino Asprilla, attaccante colombiano dal talento imprevedibile, mise in ginocchio un Barça pieno di stelle. I catalani, guidati da campioni come Luis Figo, Rivaldo, Luis Enrique, Sonny Anderson e allenati da Van Gaal, erano considerati tra i favoriti al titolo. Ma lo scenario di St. James’ Park, gremito e fragoroso, divenne una bolgia.

Newcastle-Barcellona e la grande notte di Tino Asprilla

In appena 49 minuti, Asprilla mise a segno una tripletta indimenticabile. Aprì le marcature su rigore, poi sfruttò due cross quasi identici di Keith Gillespie, che quella notte dominò la fascia destra contro un Sergi Barjuan in grande difficoltà. Il colombiano colpì due volte di testa, approfittando anche della scelta rischiosa di Van Gaal di schierare il centrocampista Albert Celades come difensore centrale, una mossa che non pagò. A completare le strane decisioni tattiche dell’allenatore olandese ci fu anche l’impiego di Amunike sulla corsia sinistra e un centrocampo molto offensivo con Rivaldo, De la Peña e Luis Enrique.

Asprilla, tornato di recente a Newcastle come ospite d’onore, ha confessato in un’intervista di aver pensato di non essere nemmeno titolare quella sera: “Avevo giocato con la Colombia pochi giorni prima ed ero arrivato in ritardo. L’avevo detto a Fernando Couto, che allora era al Barça, quando andai a trovarli in hotel. Quando Dalglish annunciò la formazione e sentii il mio nome, rimasi sorpreso”, ha raccontato.

La confessione di Asprilla: "Non pagai mai più da bere a Newcastle"

Il Newcastle, nonostante quella vittoria storica, non superò la fase a gironi al debutto nella competizione. Ma nemmeno il Barcellona mantenne le promesse: batté i Magpies solo al Camp Nou, pareggiò entrambe le gare contro il PSV Eindhoven e subì due pesanti sconfitte contro la Dinamo Kiev (3-0 e 4-0), salutando la Champions tra pesantissime critiche.

Per i tifosi bianconeri, però, quella notte rimane scolpita nella memoria. Asprilla divenne una leggenda cittadina: “Non mi resi subito conto di quello che avevo fatto. Non pagai mai più da bere in città”.