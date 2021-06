A Wembley martedì sera andrà in scena una classicissima del calcio internazionale, Inghilterra-Germania, valida come ottavo di finale di Euro 2020. Ma per una volta, la vigilia ha posto l'attenzione oltre il campo, senza interessarsi sulle scelte dei due ct, chi potrà essere decisivo, chi giocherà o no. L'attenzione si è rivolta ad uno degli argomenti più caldi che stanno caratterizzando questo Europeo: inginocchiarsi o no prima delle partite come adesione al movimento anti razzista "Live Black Matter". Una questione che ha coinvolto molto da vicino anche gli azzurri, non senza polemiche, e che adesso ha visto al centro della questione la Nazionale tedesca.

"Ci inginocchieremo" ha anticipato il capitano Neuer già da tempo in campo con la fascia da capitano arcobaleno per sostenere la propria posizione vicina ai movimenti LGTB e contro ogni forma di intolleranza e razzismo.

Riteniamo che sia molto buono per la nazionale inglese e per le squadre che lo fanno anche in Premier League, inginocchiarsi prima delle partite in segno di protesta. Noi come tedeschi non l'abbiamo vissuta in questo modo in Bundesliga o per le nostre partite internazionali. Ne stiamo parlando in squadra, abbiamo il dovere di essere dei modelli di comportamento

La nazionale inglese di Gareth Southgate si è sempre inginocchiata prima delle partite del 2021 e così ha fatto anche a Euro 2020, per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta al razzismo e alla discriminazione. Lo farà anche contro la Germania, che seguirà l'esempio inglese in segno di solidarietà e rispetto.

Una questione che ha acceso polemiche e discussioni. Non per Neuer che sull'argomento ha le idee chiare: "Bisogna avere rispetto per tutte le decisioni e ricordare che dovremmo essere tutti uniti nella lotta per combattere la discriminazione. Insieme. Siamo modelli per molti bambini e giovani e penso che attualmente stiamo dando un'immagine positiva"