Col passare dei giorni cresce l'attesa per la sentenza della Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo dell'UEFA a seguito dell'apertura il mese scorso del procedimento nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, ovvero i 3 club che non hanno ufficialmente rinunciato al progetto della Superlega. Per le società ‘ribelli',a differenza degli altri 9 club fondatori che invece hanno ammesso l'errore e ‘patteggiato' una sanzione economica (inclusi Inter e Milan), la mano di Ceferin dovrebbe essere molto pesante: probabile l'esclusione dalle coppe europee – e quindi dalla Champions League – per uno o due anni.

Una sanzione molto dura che l'UEFA peraltro è stata diffidata dall'irrogare da un tribunale di Madrid, sollecitato preventivamente in tal senso dai club fondatori prima ancora che fosse annunciata la nascita della Superlega, ed anche dal Ministero di Giustizia svizzero, che a sua volta – con atto dovuto – ha invitato il massimo ente calcistico continentale a non adottare nessun provvedimento sanzionatorio o punitivo nei confronti dei 3 club in questione finché non sarà verificata la validità dell'ordinanza spagnola nel territorio elvetico. È inoltre pendente sulla testa dell'UEFA il pronunciamento atteso da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa l'abuso di posizione dominante di cui la accusano le società ribelli: la domanda pregiudiziale, posta sempre dal medesimo tribunale di Madrid, potrebbe tuttavia avere risposta tra parecchi mesi, forse all'inizio del prossimo anno.

In ogni caso l'UEFA è messa sotto grande pressione sul fronte del diritto non sportivo affinché non abbia la mano pesante nei confronti di Juve, Real e Barcellona, esponendosi a sua volta al rischio di risarcimenti giganteschi nel caso in cui adotti sanzioni poi sconfessate dall'Unione Europea al grido di ‘libera concorrenza'. Da quanto trapela da Nyon, ma anche a sentire le ultime dichiarazioni sul tema di quel Ceferin accecato di rabbia nei confronti dell'ex amico Agnelli, non sembra probabile che l'UEFA si faccia intimidire da questo fuoco di sbarramento preventivo sul piano del diritto comunitario: a giorni dunque dovrebbe arrivare la sentenza, probabilmente prima dell'inizio dei campionati Europei e comunque non oltre il termine ultimo del 2 agosto, giorno del sorteggio della nuova Conference League. Per quella data ci dovrà dunque essere l'elenco definitivo delle squadre partecipanti alle 3 competizioni europee, col Napoli che guadagnerebbe la Champions in caso di esclusione della Juve, la Roma che salirebbe in Europa League ed il Sassuolo al posto dei giallorossi in Conference.

Una battaglia senza tregua e in ogni dove, nella quale l'UEFA potrebbe tirare fuori il cavillo per raggiungere comunque l'obiettivo prefissatosi, ovvero non far partecipare Juventus, Real Madrid e Barcellona alla prossima Champions League. I tre club in questione potrebbero infatti non essere esclusi dalle coppe europee, quindi non ricevere una sanzione in senso stretto, ma piuttosto non essere iscritti. È infatti prerogativa di ogni associazione o ente privato stabilire nel proprio statuto i requisiti per le iscrizioni, siano essi sportivi, economici, etici o di altro tipo. Resterebbe comunque aperto il fronte della giustizia sportiva, col ricorso al TAS di Losanna opzione quasi scontata da parte dei non partecipanti alle coppe. Quello che è certo è che siamo appena all'inizio, sarà una lunga estate.